Ukraynalı kadın Malatya'da Müslüman oldu

Sedat Toraman, gazetecilere, bir yıl önce eşiyle Almanya'da evlendiğini belirterek, "O günden bu yana eşim İslamiyet'i araştırdı ve Müslüman olmayı tercih etti. Malatya'ya kız kardeşimin yanına misafirliğe geldik. Eşim, kız kardeşime Müslüman olmak istediğini söyledi. Bugün kendi isteğiyle Müslüman oldu. Müslüman olması beni de gururlandırdı." diye konuştu.