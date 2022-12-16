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Hayat-Aktüel
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Ukraynalı kadın Malatya'da Müslüman oldu

2022-12-16 18:53:43
Ukraynalı kadın Malatya'da Müslüman oldu

Ukraynalı Zoriana Toraman, Malatya'da Müslüman olarak Zeynep ismini aldı.

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Foto - Ukraynalı kadın Malatya'da Müslüman oldu

İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Zoriana Toraman için ihtida töreni gerçekleştirildi. Törende, Zoriana'nın eşi Sedat Toraman da hazır bulundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından kelime-i şehadet getiren Ukraynalı kadın, Müslüman oldu.

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Foto - Ukraynalı kadın Malatya'da Müslüman oldu

Sedat Toraman, gazetecilere, bir yıl önce eşiyle Almanya'da evlendiğini belirterek, "O günden bu yana eşim İslamiyet'i araştırdı ve Müslüman olmayı tercih etti. Malatya'ya kız kardeşimin yanına misafirliğe geldik. Eşim, kız kardeşime Müslüman olmak istediğini söyledi. Bugün kendi isteğiyle Müslüman oldu. Müslüman olması beni de gururlandırdı." diye konuştu.

#3
Foto - Ukraynalı kadın Malatya'da Müslüman oldu

Toraman, Almanya'da yaşadığını ve memleketinin Sakarya olduğunu söyledi. İsmini Zeynep olarak değiştiren kadın ise "Eşimin Müslüman olması da beni biraz etkiledi. Biraz araştırdım ve Müslüman oldum. Şu an çok sevinçliyim." diye konuştu. İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu ise kadına İslam dini hakkında bilgiler vererek, Kur'an-ı Kerim hediye etti.​​​​​​​

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