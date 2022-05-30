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Ukrayna'dan tahliye edilen 9. kafile Türkiye'de

2022-05-30 22:00:51
Ukrayna'dan tahliye edilen 9. kafile Türkiye'de

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 9. kafile Elazığ'a geldi.

#1
Foto - Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 127 Ahıska Türkü, Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu'nun da bulunduğu ekip tarafından çiçekler, bayraklar ve

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 127 Ahıska Türkü, Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu'nun da bulunduğu ekip tarafından çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

#2
Foto - Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, işlemlerinin ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, işlemlerinin ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

#3
Foto - Şehre gelen 9. kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1388'e ulaştı.

Şehre gelen 9. kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1388'e ulaştı.

#4
Foto - Ahıska Türklerinden Gülistan Nidaiva, AA muhabirine, Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı her gün üzerlerinde bombaların atıldığını söyledi. Ana vatana dönmelerini sağlayan devlet yetkililerine teşekkür eden Nidaiva,

Ahıska Türklerinden Gülistan Nidaiva, AA muhabirine, Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı her gün üzerlerinde bombaların atıldığını söyledi. Ana vatana dönmelerini sağlayan devlet yetkililerine teşekkür eden Nidaiva, "Öz vatanımıza öz toprağımıza geldik. Elimize bayrağımızı aldık çok şükür. Hep beraber bir ömür birlikte yaşayalım. Allah sizden razı olsun. Kendi vatanımdayım, ayaklarım sanki yere basmıyor. İçim dolu, ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Sevincimden ağlamak istiyorum. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. Allah bize bir daha öyle acı günler göstermesin." dedi. Sabriye Tahirova da Türkiye'nin kendilerini oradan çıkarmak için tüm mücadeleyi verdiğini ve yapılanı bir ömür unutmayacaklarını aktardı. Her gününün korku içinde geçtiğini anlatan Tahirova, "Ukrayna’da çok güzel yaşadık ama savaş başladıktan sonra orada yaşamak çok ağır oldu. Yaşantımız çok çetin oldu. Hastaneler işlevsiz kaldı. İlaç bulamıyorduk. Korku içinde yaşıyorduk. Şu an çok mutluyum ama yüreğimde korku var. İsterdim ki savaş olmasın. İnsanlar rahat yaşasınlar." dedi.

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