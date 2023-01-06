Ukrayna’dan kaçıp Avrupa’ya sığınmışlardı! Yaşadıkları insanlığa sığmıyor

Bir gönüllü ordusu buradaki kadın ve çocuklara sıcak yemek veriyor, onlara destek oluyordu. Görünüşte her şey ne kadar düzenli, değil mi? Pek sayılmaz. "Kadınlar ve çocuklar korkunç bir savaştan buraya geldiler. Ne Lehçe ne de İngilizce konuşuyorlar. Ne olup bittiğinden haberleri yok ve onlara kim ne derse inanıyorlar" diyen Margherita, şöyle devam ediyor: "Tren garına herkes gelebilir. Gönüllülüğümün ilk gününde İtalyalı üç adam gördüm. Seks ticaretine zorlayacakları güzel kadınlar arıyorlardı. Polisi aradığımda şüphelerimin boş olmadığını anladım. Paranoya değildi. Korkunç bir şeydi."