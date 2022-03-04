Ukrayna'da Rus ordusunu Rasputitsa durdurdu

Dünya, Belarus’tan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor. Askeri konvoyun bir şerit halinde, her türlü saldırıya açık halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni de benzer şekilde merak konusu. Rus ordusunun 24 Şubat’ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor. Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı. 67 km.’lik Rus konvoyunun tek sıra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa (Çamur mevsimi) diye adlandırılan doğa olayı.