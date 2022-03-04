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Ukrayna'da Rus ordusunu Rasputitsa durdurdu

2022-03-04 07:37:21
Ukrayna'da Rus ordusunu Rasputitsa durdurdu

Dünya, Belarus’tan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyunun görüntülerini konuşuyor. Askeri konvoyun bir şerit halinde, her türlü saldırıya açık halde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni de benzer şekilde merak konusu. Rus ordusunun 24 Şubat’ta başlayan işgal harekatının birçok sorunla karşı karşıya kaldığı artık askeri ve savunma uzmanları tarafından kabul ediliyor. Devasa konvoyun da benzer bir planlama ve lojistik problemler nedeniyle bu görüntüyü verdiği ortaya çıktı. 67 km.’lik Rus konvoyunun tek sıra halinde asfalt yoldan ilerlemesinin nedeni ise Rasputitsa (Çamur mevsimi) diye adlandırılan doğa olayı.

#1
Foto - Rus ordusunun yaşadığı bu zorluk nedeniyle, Kiev’e giden tek anayolu kullanmak zorunda kaldığı kaydediliyor. Bu da uydu görüntülerine yansıyan kilometrelerce uzunluktaki askeri konvoyun oluşmasına neden oldu. Bu da Rus askeri konvoyunu, her an Ukrayna ordusunun veya direniş gruplarının saldırılarına açık hale getirdi.

Rus ordusunun yaşadığı bu zorluk nedeniyle, Kiev’e giden tek anayolu kullanmak zorunda kaldığı kaydediliyor. Bu da uydu görüntülerine yansıyan kilometrelerce uzunluktaki askeri konvoyun oluşmasına neden oldu. Bu da Rus askeri konvoyunu, her an Ukrayna ordusunun veya direniş gruplarının saldırılarına açık hale getirdi.

#2
Foto - İngiliz Savunma Bakanlığı da dün yayınladığı istihbarat metninde de, Rus ordusunun Ukrayna’da yaşadığı zorluklara işaret edildi. Kiev’e ilerleyen 30 km.’lik Rus askeri konvoyunun, yoğun direniş, mekanik sorunlar ve hattaki yoğunluk nedeniyle ilerlemesini durdurduğu kaydedildi.

İngiliz Savunma Bakanlığı da dün yayınladığı istihbarat metninde de, Rus ordusunun Ukrayna’da yaşadığı zorluklara işaret edildi. Kiev’e ilerleyen 30 km.’lik Rus askeri konvoyunun, yoğun direniş, mekanik sorunlar ve hattaki yoğunluk nedeniyle ilerlemesini durdurduğu kaydedildi.

#3
Foto - Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başta Rusya’nın gelişmiş hava savunma sistemlerinden Panstsir-S1 araçları olmak üzere, mühimmat taşıyan kamyonlar ve zırhlı askeri araçların çamurdan çıkamayarak, personelleri tarafından terk edildiği görülmekte. Terk edilen Rus askeri araçlarındaki teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından alındığı ve sonrasında araçların imha edildiği görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başta Rusya’nın gelişmiş hava savunma sistemlerinden Panstsir-S1 araçları olmak üzere, mühimmat taşıyan kamyonlar ve zırhlı askeri araçların çamurdan çıkamayarak, personelleri tarafından terk edildiği görülmekte. Terk edilen Rus askeri araçlarındaki teçhizatın Ukrayna ordusu tarafından alındığı ve sonrasında araçların imha edildiği görülüyor.

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