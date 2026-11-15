Milyonlarca emekliyi havalara uçuracak haber: Yüzde 45 zam gelecek
Milyonlarca emekli yeni maaşlarını beklerken gazeteci Hadi Özışık’tan canlı yayında heyecanlandıran tahmin geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milyonlarca emekli yeni maaşlarını beklerken gazeteci Hadi Özışık’tan canlı yayında heyecanlandıran tahmin geldi.
Özışık, hayat pahalılığını herkesin konuştuğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda kararlılık gösterdiğini belirterek ''Ben yüzde 30 ile yüzde 45 arası zam yapılacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.
Hadi Özışık ''Hayat pahalılığının olduğunu herkes konuştu ve Sayın Erdoğan bu konuda bir kararlılık gösteriyor. Bu mağduriyeti gidereceğiz diye.
Önümüzdeki günlerde Sinan Burhan'ın dediği gibi ben yüzde 30 ile yüzde 45 arası zam yapılacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.
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