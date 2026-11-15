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Milyonlarca emekliyi havalara uçuracak haber: Yüzde 45 zam gelecek

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Milyonlarca emekliyi havalara uçuracak haber: Yüzde 45 zam gelecek

Milyonlarca emekli yeni maaşlarını beklerken gazeteci Hadi Özışık’tan canlı yayında heyecanlandıran tahmin geldi.

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#1
Foto - Milyonlarca emekliyi havalara uçuracak haber: Yüzde 45 zam gelecek

Özışık, hayat pahalılığını herkesin konuştuğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda kararlılık gösterdiğini belirterek ''Ben yüzde 30 ile yüzde 45 arası zam yapılacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Milyonlarca emekliyi havalara uçuracak haber: Yüzde 45 zam gelecek

Hadi Özışık ''Hayat pahalılığının olduğunu herkes konuştu ve Sayın Erdoğan bu konuda bir kararlılık gösteriyor. Bu mağduriyeti gidereceğiz diye.

#3
Foto - Milyonlarca emekliyi havalara uçuracak haber: Yüzde 45 zam gelecek

Önümüzdeki günlerde Sinan Burhan'ın dediği gibi ben yüzde 30 ile yüzde 45 arası zam yapılacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hadi hayırlısı

Maliye bakanını değiştirsin biz ingilizlerin ekonomislerinin fikirleri uygulama alanı değiliz. Reistençrica ediyoruz bu vatanda büyümüş üniversitelerinde okumuş fakir mahalle çoçuklarını mahallelerde geçmiş gece kondu mahallelerde yemek yemişleri bakan olarak istiyoruz ihlassız imansız aklını gavurlardan alan pis ruhlarla çalışmak istemiyoruz

Zeynel

Emekliye zam yapilacakmis ,fazla abartip insanlarin beklentisini bosa cikarmayin dag fare dogurmasin,
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