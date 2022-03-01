Ukrayna'da çatılara gizemli semboller çiziliyor!

KİEV YÖNETİMİ: BOYAYIN YA DA KAPATINBu gelişmelerin ardından, Kiev yerel yönetimi sosyal medyada bir uyarı yayınlayarak çatıya erişimi olan yüksek binalarda oturanların çatılarında herhangi bir tabela ya da sembol olup olmadığını acilen kontrol etmeleri istendi. Başka bir uyarı da ise, 'tabelalar üzerindeki etiketler boyanabilir veya yansıtıcı bantla kaplanabilir' ifadeleri kullanıldı.The Sun'ın haberine göre ise bölge sakinlerinden bu işaretlerin bulunduğu yerleri veya üzerini toprak gibi malzemelerle örtmeleri istendi. Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko hafta sonu yaptığı açıklamada vatandaşlara bir çağrıda bulunarak işaretlenen bu yerleri bildirip, fotoğraflarını çekerek kolluk kuvvetlerine göndermelerini istedi. Ayrıca bu işaretleri yapmış olabilecek şüphelileri biliyorlarsa ihbar etmeleri de vatandaşlardan istendi.