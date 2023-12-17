2023-12-17 09:35:46 Ukrayna savaşı her şeyi değiştirdi! Rusya uzmanı yazdı: Türkiye Rusya'nın vazgeçilmezi
Ukrayna ile içinde bulunduğu savaşın ardından yaşadığı Batı izolasyonu nedeniyle Rusya'nın, Orta Doğu'ya yönelişi hızlandı. Uçuş trafiğinden teknoloji imalatına ve Kuzey-Güney ulaşım koridoruna kadar Türkiye, Rusya için vazgeçilmez ortak haline geldi. Nikita Smagin'in, stratejik fikirlere yer veren "Carnegie Endowment For International Peace" sitesinde yer alan "Rusya'da Orta Doğu'nun etkisi hızla artıyor" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verildi: Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Rusya, Batı’nın (özellikle Avrupa’nın) hukuki ve bürokratik uygulamalarını aktif olarak kullanmaya başlamıştı. Ancak artık Avrupa yolu tamamen kapanmış gibi görünürken, Orta Doğu hızla alternatif bir rota olarak ortaya çıkıyor.