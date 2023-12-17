Ukrayna savaşı her şeyi değiştirdi! Rusya uzmanı yazdı: Türkiye Rusya'nın vazgeçilmezi

Son olarak Orta Doğu, orada yaşayan Ruslar için âdeta sosyal statü elde etme yeri hâline geliyor. İş dünyasının ve devletin Batı’dan ziyade Türkiye, BAE ve İran’a yönelmesiyle birlikte genç profesyoneller de uluslararası bir kariyer arayışı için oraya yöneliyor. Talep arzı yaratıyor, bu da önümüzdeki yıllarda dünyanın bu bölgesinde eğitim almaya istekli çok sayıda öğrencinin olacağı anlamına geliyor. Yeni dönem yetenekli Rus, Arap, İranlı ve Türk kültürünü savunan bir dalga üretebilir. Ancak bu durum, zaten beyin göçü nedeniyle zayıflamış olan akademik çevrenin hem Orta Doğu’ya hem de Rusya’ya hâkim olan otoriterlik tarafından tamamen ezilmesine yol açabilir.