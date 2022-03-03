Ukrayna savaşı Avrupa'da gerilimi artırdı! Dostoyevski bile yasaklandı

Dostoyevski dersi yasaklandı Milano’daki devlet okullarından Bicocca Üniversitesinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Profesör Paolo Nori’nin Rus yazar Fyodor Dostoyevski’ye dair dersinin okul yönetimince ertelenme kararı, ülkede tartışma konusu oldu. İtalyan Profesör Nori, söz konusu kararı Instagram hesabından duyurmasının ardından ülkede aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Okul yönetimi, gelen tepkiler üzerine Dostoyevski üzerine olan dersin yapılacağını açıkladı. Üniversiteler ve Araştırmalardan Sorumlu Bakan Maria Cristina Messa’nın da bu sabah hem Nori ile hem de Bicocca Üniversitesi Rektörü Giovanna Iannantuoni ile görüştüğü, üniversite yönetiminin kararını gözden geçirip dersi yeniden eklemesinin iyi bir karar olduğunu belirttiği basına yansıdı.