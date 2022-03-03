  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
11
Ukrayna savaşı Avrupa'da gerilimi artırdı! Dostoyevski bile yasaklandı

2022-03-03 00:50:47
Ukrayna savaşı Avrupa'da gerilimi artırdı! Dostoyevski bile yasaklandı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Avrupa'da yaşayan Rus vatandaşları, birçok konuda ayrımcılığa maruz kalıyor. Rus olduğu için işten çıkarılanlar da var. Dostoyevski'yi bile yasakladılar.

#1
Foto - Almanya'da “Russischer Zupfkuchen” isimli Rus pastasının ismi, bir pastane zinciri tarafından

Almanya'da “Russischer Zupfkuchen” isimli Rus pastasının ismi, bir pastane zinciri tarafından "Rus" sözcüğü çıkarılarak satılmaya başlandı.

#2
Foto - Rus olduğu için işinden atıldı Saarland eyaletinde bir Rus vatandaşı, Rus olduğu için işten çıkarıldığını ileri sürdü.

Rus olduğu için işinden atıldı Saarland eyaletinde bir Rus vatandaşı, Rus olduğu için işten çıkarıldığını ileri sürdü.

#3
Foto - Opera sanatçısı ambargo yedi Anna Nedrebko isimli Rus opera sanatçısının programları, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı eleştirmediği gerekçesiyle iptal edildi.

Opera sanatçısı ambargo yedi Anna Nedrebko isimli Rus opera sanatçısının programları, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı eleştirmediği gerekçesiyle iptal edildi.

#4
Foto - Rus mallarına boykot Almanya'daki Rewe, Penny, Aldi ve Netto perakende zincirleri, Rusya'da üretilen ürünleri satmama kararı aldı. Rewe,

Rus mallarına boykot Almanya'daki Rewe, Penny, Aldi ve Netto perakende zincirleri, Rusya'da üretilen ürünleri satmama kararı aldı. Rewe, "Rusya'da üretilen gıda maddelerini merkezi düzeyde listeden çıkaracağını" duyurdu. Marketlerde ve depolarda bulunan Rus menşeli gıda ürünleri imha edilmeyecek ancak kademeli olarak gıda yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

#5
Foto - Restoranına Rusları almadı Bietigheim beldesindeki bir restoran işletmecisi, internet sitesinden,

Restoranına Rusları almadı Bietigheim beldesindeki bir restoran işletmecisi, internet sitesinden, "Rus pasaportu olan ziyaretçiler mekanımıza kabul edilmez. Rus hükümetinin suç eylemlerinden 'sıradan' Rus vatandaşının sorumlu olmadığının farkındayız ancak duruşumuzla örnek olmak istiyoruz. Bu, çocuklarımızın barışçıl bir Avrupa'da yaşayabilmeleri için katkımızdır." ifadesini kullandı. Mesajın ardından sosyal medyada çok sayıda tepki alan işletmeci geri adam atarak mesajının hata olduğunu kabul etti ve paylaşımı kaldırdı.

#6
Foto - Dostoyevski dersi yasaklandı Milano’daki devlet okullarından Bicocca Üniversitesinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Profesör Paolo Nori’nin Rus yazar Fyodor Dostoyevski’ye dair dersinin okul yönetimince ertelenme kararı, ülkede tartışma konusu oldu. İtalyan Profesör Nori, söz konusu kararı Instagram hesabından duyurmasının ardından ülkede aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Okul yönetimi, gelen tepkiler üzerine Dostoyevski üzerine olan dersin yapılacağını açıkladı. Üniversiteler ve Araştırmalardan Sorumlu Bakan Maria Cristina Messa’nın da bu sabah hem Nori ile hem de Bicocca Üniversitesi Rektörü Giovanna Iannantuoni ile görüştüğü, üniversite yönetiminin kararını gözden geçirip dersi yeniden eklemesinin iyi bir karar olduğunu belirttiği basına yansıdı.

Dostoyevski dersi yasaklandı Milano’daki devlet okullarından Bicocca Üniversitesinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Profesör Paolo Nori’nin Rus yazar Fyodor Dostoyevski’ye dair dersinin okul yönetimince ertelenme kararı, ülkede tartışma konusu oldu. İtalyan Profesör Nori, söz konusu kararı Instagram hesabından duyurmasının ardından ülkede aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Okul yönetimi, gelen tepkiler üzerine Dostoyevski üzerine olan dersin yapılacağını açıkladı. Üniversiteler ve Araştırmalardan Sorumlu Bakan Maria Cristina Messa’nın da bu sabah hem Nori ile hem de Bicocca Üniversitesi Rektörü Giovanna Iannantuoni ile görüştüğü, üniversite yönetiminin kararını gözden geçirip dersi yeniden eklemesinin iyi bir karar olduğunu belirttiği basına yansıdı.

#7
Foto - Opera şefini yasakladılar Diğer yandan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşı bir tutum almaya çağrılan dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiev, bu çağrıları yanıtsız bırakınca La Scala Operası’ndan dışlandı. Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, 28 Şubat’ta yaptığı açıklamada, savaşa karşı tavır alma çağrılarını yanıtsız bırakan Gergiev'in 5 Mart'taki temsili yöneteceğini düşünmediğini açıkladı.

Opera şefini yasakladılar Diğer yandan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşı bir tutum almaya çağrılan dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiev, bu çağrıları yanıtsız bırakınca La Scala Operası’ndan dışlandı. Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, 28 Şubat’ta yaptığı açıklamada, savaşa karşı tavır alma çağrılarını yanıtsız bırakan Gergiev'in 5 Mart'taki temsili yöneteceğini düşünmediğini açıkladı.

#8
Foto - Irkçı tehditler arttı Portekiz'de yaşayan Ruslar, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından tepki gördüklerinden şikayetçi oldu. Portekiz'de bir restoranda

Irkçı tehditler arttı Portekiz'de yaşayan Ruslar, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından tepki gördüklerinden şikayetçi oldu. Portekiz'de bir restoranda "Ruslara hizmet verilmiyor" yazısı sosyal medyaya yer aldı. Portekiz'deki Rus toplumunun derneği "Puşkin"in başkanı Anna Pogrebtsova da Expresso gazetesine verdiği demeçte, "Ölmen gerek. Bütün Ruslar saldırgandır." şeklinde isimsiz bir telefon aldığını söyledi. Tehditlerin çoğunun Portekiz'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarından geldiğini savunan Pogrebtsova, "ayrımcılığın hedefi olmaya başladıklarını" söyledi.

#9
Foto - İspanya İspanya'da da Mayorka kentinde geçen hafta yaşanan olayda Ukraynalı bir denizci, Rus bir milyarderin yatını batırmaya çalıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını televizyonda izledikten sonra Rus iş insanına ait 7 milyon euroluk yata saldıran Ukraynalı denizci, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldı.

İspanya İspanya'da da Mayorka kentinde geçen hafta yaşanan olayda Ukraynalı bir denizci, Rus bir milyarderin yatını batırmaya çalıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını televizyonda izledikten sonra Rus iş insanına ait 7 milyon euroluk yata saldıran Ukraynalı denizci, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldı.

#10
Foto - Rus sporcular tehdit edildi Norveç'in başkenti Oslo yakınlarında bulunan Holmenkollen Kayak Festivali'nde bulunan ve Rus tereyağı satan karavan saldırıya uğradı. Holmenkollen Kayak Festivali Müdürü Stefan Marx, karavananın kamu malı olduğuna ve bu vandalizmin kendilerini üzdüğünü söyledi. Bölgede bulunan Rusya Kayakla Atlama Milli Takımı sporcularının da çok sayıda tehdit aldığı belirtildi. Norveç Kayakla Atlama Milli Takımı Antrenörü Alexander Stöckl, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, Rus sporcuların ülkesinde çok sayıda tehdit aldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Sporcuların Rusya hükümeti ile aynı düşünmediğini vurgulayan Stöckl, sporcuların ülkelerine rahat bir şekilde dönmesine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Rus sporcular tehdit edildi Norveç'in başkenti Oslo yakınlarında bulunan Holmenkollen Kayak Festivali'nde bulunan ve Rus tereyağı satan karavan saldırıya uğradı. Holmenkollen Kayak Festivali Müdürü Stefan Marx, karavananın kamu malı olduğuna ve bu vandalizmin kendilerini üzdüğünü söyledi. Bölgede bulunan Rusya Kayakla Atlama Milli Takımı sporcularının da çok sayıda tehdit aldığı belirtildi. Norveç Kayakla Atlama Milli Takımı Antrenörü Alexander Stöckl, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, Rus sporcuların ülkesinde çok sayıda tehdit aldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Sporcuların Rusya hükümeti ile aynı düşünmediğini vurgulayan Stöckl, sporcuların ülkelerine rahat bir şekilde dönmesine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

İşçilere
Gündem

İşçilere "nankör" diyen Yemeksepeti kurucusuna Cüneyt Özdemir'den tarihi kapak

Yemeksepeti kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın, eski çalışanlarına yönelik "Bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını ..
Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Türkiye Amerika ne derse onaylayan bir ülke değil!
Dünya

Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Türkiye Amerika ne derse onaylayan bir ülke değil!

Rusya Devlet Başkanı'nın Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. Rusya-Ukrayna krizine yönelik Tür..
Konya’da yarın okullar tatil mi? 3 Mart 2022 Perşembe Konya’da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı m?
Eğitim

Konya’da yarın okullar tatil mi? 3 Mart 2022 Perşembe Konya’da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı m?

Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışı geri geldi. İç Anadolu bölgesinde Konya dahil bir çok ildeki kar yağışı da tipiyle birlikte etkili..
Bu adam Ankaralıyı kanser eder! Mansur Yavaş öyle bir afiş astı ki...
Siyaset

Bu adam Ankaralıyı kanser eder! Mansur Yavaş öyle bir afiş astı ki...

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan “Kanserojen su boruları yenileniyor” afişine AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan’dan ve Ankara..
‘Ücretsiz olacak’ Fatih Erbakan’dan çarpıcı vaat
Siyaset

‘Ücretsiz olacak’ Fatih Erbakan’dan çarpıcı vaat

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'daki bazı ilçelerin muhtarların katıldığı kahvaltıda vaatlerde bulundu. Muhtarla..
Esra Elönü'den Kılıçdaroğlu'na tarihi kapak
Medya

Esra Elönü'den Kılıçdaroğlu'na tarihi kapak

Esra Elönü, 28 Şubat'ın mağdurlarından biri olduğu herzesini yumurtlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir ayar verdi. Elönü, Bay Kemal için,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay