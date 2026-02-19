Uğruna ATAK-2 projesi yavaşlatılan 12 tonluk T925 helikopteri ortaya çıktı
Geçtiğimiz aylarda ATAK-2 helikopterinin yapım süreci yavaşlatılmıştı. Buna göre T925 proejsine ağırlık verilmişti. T925 helikopterinden ilk görüntü geldi.
AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık’ın TUSAŞ ziyaretinde paylaştığı fotoğrafta, 12 tonluk T925 genel maksat helikopterinin prototipi T929 ile birlikte görüntülendi. T625 GÖKBEY’in ardından geliştirilen T925’in ilk uçuşunun 2026’da, teslimatlarının ise 2028’de yapılması planlanıyor.
Fotoğrafta yer alan prototipin, daha önce fuarlarda sergilenen güncellenmiş tasarımla örtüştüğü değerlendirildi. Gövde formu, cam paneller ve elektro-optik sistemler için öngörülen montaj yuvaları gibi detayların, sergilenen konseptle uyumlu olduğu ifade edildi.
Altı ton sınıfındaki T625 GÖKBEY’in devamı niteliğinde geliştirilen T925, genel maksat helikopterleri alanında bir üst segmenti temsil ediyor. TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu, Ocak 2026’da SAHA İstanbul’a verdiği röportajda, T925’in ilk uçuşunun 2026 yılında planlandığını, teslimatların ise 2028’de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü açıklamıştı.
T925 projesinin, Sikorsky S-70 Black Hawk helikopterinin yerlileştirilmiş versiyonu olan T-70 programında yaşanan lisans sorunları nedeniyle daha yüksek öncelik kazandığı belirtiliyor. Azami kalkış ağırlığı 12 ton olan helikopter, 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Ayrıca kabin içi yük veya harici askı yükü taşıyabiliyor.
İki adet Motorsich TV3-117VMA-SBM1V turboşaft motoruyla güçlendirilmesi planlanan T925’in azami 324 kilometre/saat hıza ve 518 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabileceği ifade ediliyor. Yeni helikopterin, kara ve deniz unsurları dâhil olmak üzere hem sivil hem de askeri kullanıcılar için genel maksat platformu olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Deniz versiyonunda katlanabilir rotor ve kuyruk mekanizmasının yer alması planlanıyor. SAVUNMATR
