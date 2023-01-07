Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Kuo söz konusu modelle ilgili açıklamalarında şu sözleri paylaştı: Son anketim, Apple’ın 2024’te seri üretimine geçmesi beklenen iPhone SE 4 planını iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, orta-düşük seviye iPhone’ların sevkiyatının beklenenden önemli ölçüde düşük olmaya devam etmesi (SE 3, 13 mini, 14 Plus gibi) ve SE 4’ün tam ekran tasarımına geçişin kaçınılmaz olarak maliyet/satış fiyatında bir artışa yol açması.