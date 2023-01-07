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Teknoloji-Bilişim
12
Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

2023-01-07 20:53:23
Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Apple konusunda deneyimli Ming-Chi Kuo, iPhone'un ucuz modeli SE modelinin iptal edileceğini açıkladı.

#1
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Ünlü Apple analist Ming-Chi Kuo'ya göre teknoloji devi, uygun fiyatlı beklenen dördüncü nesil iPhone SE modelini iptal edecek! İşte detaylar..

#2
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Apple, 2016 yılında SE serisinin ilk modelini pazara sundu. Aradan geçen uzun süre sonra 2020 yılında da iPhone SE 2. nesil ya da diğer adıyla da bilinen iPhone SE 2020 modelini satışa çıkardı.

#3
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Bu model, özellikle uygun fiyatlı ya da daha minimal boyutta bir iPhone satın almak isteyen kişiler için talep gördü.

#4
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Firma, son olarak geçtiğimiz yıl Mart ayında da serinin son modelini pazara çıkardı. Fakat işler, şirketin istediği gibi gitmedi.

#5
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Son olarak 2022 yılında tanıtılan iPhone SE üçüncü nesil, selefiyle neredeyse tüm özelliklerinin aynı olmasından ve ekranının küçük olmasından dolayı talep görmedi.

#6
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Teknoloji devi Apple, bunun üzerine bir de ek olarak birçok sorun nedeniyle bu seriyi sonlandırıyor.

#7
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Apple için daha önce de birçok kez başarılı analiz yapan Ming- Chi Kuo, kısa süre önce iPhone SE dördüncü nesil modelinin ertelenediğini duyurmuştu.

#8
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Ünlü analist, şimdi yaptığı paylaşımlarla iPhone SE modelinin ertelenme durumuna ek serinin tamamen iptal edileceğini açıkladı.

#9
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Kuo söz konusu modelle ilgili açıklamalarında şu sözleri paylaştı: Son anketim, Apple’ın 2024’te seri üretimine geçmesi beklenen iPhone SE 4 planını iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, orta-düşük seviye iPhone’ların sevkiyatının beklenenden önemli ölçüde düşük olmaya devam etmesi (SE 3, 13 mini, 14 Plus gibi) ve SE 4’ün tam ekran tasarımına geçişin kaçınılmaz olarak maliyet/satış fiyatında bir artışa yol açması.

#10
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Bu nedenle Apple’ın iPhone SE 4’ün ürün konumlandırmasını ve yatırım getirisini yeniden incelemesi gerekebilir. Ayrıca gereksiz yeni ürün geliştirme giderlerini azaltmak, şirketin 2023’teki küresel ekonomik durgunluğun zorluklarını aşmasına da yardımcı olacaktır.

#11
Foto - Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yapılan bir anket sonuçlarında Apple müşterilerinin yeni formda bir iPhone istedikleri ortaya çıkmıştı. Ankete göre Apple müşterileri, SE dışında mini formda bir iPhone istiyor. Kaynak: Shift Delete

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