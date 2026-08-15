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Uçurumun kenarında havada asılı gibi duruyor! Giresun’daki Gelin Kayası görenleri şaşırtıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uçurumun kenarında havada asılı gibi duruyor! Giresun’daki Gelin Kayası görenleri şaşırtıyor

Giresun’da dik yamaçta bulunan Gelin Kayası sıra dışı görüntüsüyle bölgeyi gezenlerin ilgisini çekiyor.

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Foto - Uçurumun kenarında havada asılı gibi duruyor! Giresun’daki Gelin Kayası görenleri şaşırtıyor

Giresun’da uçurumun kenarında adeta havada asılı duruyormuş izlenimi veren Gelin Kayası, görenleri şaşkına çeviriyor.

#2
Foto - Uçurumun kenarında havada asılı gibi duruyor! Giresun’daki Gelin Kayası görenleri şaşırtıyor

Merkeze bağlı Mesudiye köyünde Kulakkaya Yaylası'na ulaşım sağlanan yol üzerinde yer alan kaya, fiziki yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Üst üste konulmuş iki kayayı andıran duruşu, ziyaretçilerini şaşırtıyor.

#3
Foto - Uçurumun kenarında havada asılı gibi duruyor! Giresun’daki Gelin Kayası görenleri şaşırtıyor

Güzergahı kullananların fotoğraf çektirdiği kayanın, bölge turizmine katkı sağlaması için İl Özel İdaresince bir süre önce proje hazırlandı.

#4
Foto - Uçurumun kenarında havada asılı gibi duruyor! Giresun’daki Gelin Kayası görenleri şaşırtıyor

"Gelin Kayası"nın doğal dokusuna uygun seyir terası inşa edildi. Ayrıca çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının yanında ahşap mimariye uygun büfe, enerji verimliliği sağlayan güneş enerjili aydınlatma sistemi kuruldu.

#5
Foto - Uçurumun kenarında havada asılı gibi duruyor! Giresun’daki Gelin Kayası görenleri şaşırtıyor

Ziyaretçilerden Cezmi Duru, AA muhabirine, bölgede akrabalarıyla yaptığı gezi sırasında "Gelin Kayası"na da uğradıklarını söyledi. Görünümü dolayısıyla insanların buraya ilgi gösterdiğini belirten Duru, erozyon, rüzgar ve yağmur gibi uzun yıllar süren doğa olayları nedeniyle kayanın bu şekli almış olabileceğini dile getirdi. Veli Köksaldı ise Kulakkaya Yaylası'ndan dönüşü sırasında arkadaşının tavsiyesi üzerine bölgeye geldiğini ifade etti.

#6
Foto - Uçurumun kenarında havada asılı gibi duruyor! Giresun’daki Gelin Kayası görenleri şaşırtıyor

Kayayı gördüğünde şaşırdığını aktaran Köksaldı, "Taşın yarısı boşta gibi görünüyor, yarısı diğer taşa basıyor ama değişik bir görünümü var. Sanki taşı getirip oraya koymuşlar gibi ama doğal, zamanla oluşmuş bir taş. Görülmesi gereken bir yer." dedi.

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Foto - Uçurumun kenarında havada asılı gibi duruyor! Giresun’daki Gelin Kayası görenleri şaşırtıyor

Leyla Aydın da yapılan çalışmalarla alanın seyir zevki daha yüksek ve temiz bir yer haline geldiğini söyledi. Şehir dışından tatil için bölgeye geldiğini aktaran Aydın, "Her gelişimde burada bir fotoğraf çektiriyorum. Sanki hiç gelmediğimiz yermiş gibi her seferinde heyecanla fotoğraf çektiriyoruz. Taş taş üstüne olduğu için kayanın enteresan bir hali var." diye konuştu.

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Neden "Gelin Kayası" demişler?
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