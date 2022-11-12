Uçuğun kökünü kurutuyor! Varsa iyileştirir, yoksa çıkmasını engeller

Uçuk acı verici olduğu kadar görüntüsüyle de sinir bozucu bir sağlık sorunudur. Uçuk çıkmasının birçok nedeni olabilir. Bazen birkaç günde kendi kendine geçerken bazen ise haftalarca çıktığı yerden gitmez. Uçuk tedavisi için ilaç, kozmetik ürünler bir seçenek. Bunların yanı sıra doğal bitkileri de tercih edebilirsiniz. Özellikle aralarında bir tanesi var ki hem uçuğu iyileştiriyor hem de bir daha çıkmasını engelliyor.