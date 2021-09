Üçte biri yok oldu

Tabart, "Bizi asıl endişelendiren, New South Wales’in batısına benzeyen yerlerde olduğu gibi on yıldan fazladır artarak devam eden akarsu sistemlerindeki kuraklık ve koalaların temel besin kaynağı olan okaliptüslerin yok olması" dedi. Avustralya hükümeti Haziran’da New South Wales bölgesindeki ulusal iyileştirme planını Queensland ve Canberra bölgeleri de dahil olmak üzere duyurmuştu. Bu bölgelerdeki koalaların koruma durumunun ‘’savunmasız’’dan ‘’tehlike altında’’ya çevrilmesi gerektiğine karar verdi.