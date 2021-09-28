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Yaşam
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Üçte biri yok oldu

2021-09-28 04:07:19
Üçte biri yok oldu

Avustralya koala nüfusunun yüzde 30’unu kuraklık, yangın ve ağaçların kesilmesi nedeniyle son üç yılda yitirdi.

#1
Foto - Kar amacı gütmeyen bağımsız bir grup olan Avustralya Koala Vakfı, ülkedeki koala nüfusunun New South Wales eyaletindeki yüzde 41’e kadar olan azalmanın ardından 58 binden daha aza indiğini açıkladı.

Kar amacı gütmeyen bağımsız bir grup olan Avustralya Koala Vakfı, ülkedeki koala nüfusunun New South Wales eyaletindeki yüzde 41’e kadar olan azalmanın ardından 58 binden daha aza indiğini açıkladı.

#2
Foto - Koala nüfusunun 2018'de ise yaklaşık 80 bin olduğu biliniyor.

Koala nüfusunun 2018'de ise yaklaşık 80 bin olduğu biliniyor.

#3
Foto - Vakfın başkanı Deborah Tabart koala koruma kanununa ihtiyaç olduğunu belirtirken,

Vakfın başkanı Deborah Tabart koala koruma kanununa ihtiyaç olduğunu belirtirken, "Azalma çok ciddi boyutta. Harekete geçmenin mecburi olduğunu düşünüyorum. Kulağa bitmeyecek bir yıkım ve yokoluş gibi geldiğini biliyorum ama bu veriler doğru. Muhtemelen daha bile kötü" diye konuştu.

#4
Foto - New South Wales’teki koala nüfusundaki azalma daha çok bölgede yaşanan kuraklık ve 2019 ve 2020’deki yangınlardan dolayı gerçekleşti.

New South Wales’teki koala nüfusundaki azalma daha çok bölgede yaşanan kuraklık ve 2019 ve 2020’deki yangınlardan dolayı gerçekleşti.

#5
Foto - Tabart,

Tabart, "Bizi asıl endişelendiren, New South Wales’in batısına benzeyen yerlerde olduğu gibi on yıldan fazladır artarak devam eden akarsu sistemlerindeki kuraklık ve koalaların temel besin kaynağı olan okaliptüslerin yok olması" dedi. Avustralya hükümeti Haziran’da New South Wales bölgesindeki ulusal iyileştirme planını Queensland ve Canberra bölgeleri de dahil olmak üzere duyurmuştu. Bu bölgelerdeki koalaların koruma durumunun ‘’savunmasız’’dan ‘’tehlike altında’’ya çevrilmesi gerektiğine karar verdi.

#6
Foto - Yangın ve kuraklığın etkilerinin yanında, yanan bölgenin yol yapmak isteyenler ve mülk sahipleri tarafından temizlenmesi de keseli hayvanların yaşam alanlarını tahrip ediyor. Tabart, buldozerlerin bu arazilerde çalışmaya devam etmesi durumunda koalalar için korkmaya başlamamız gerektiğini hatırlattı.

Yangın ve kuraklığın etkilerinin yanında, yanan bölgenin yol yapmak isteyenler ve mülk sahipleri tarafından temizlenmesi de keseli hayvanların yaşam alanlarını tahrip ediyor. Tabart, buldozerlerin bu arazilerde çalışmaya devam etmesi durumunda koalalar için korkmaya başlamamız gerektiğini hatırlattı.

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