Uçağı kaza yapmış, iki pilot ölmüştü! Ünlü havayolu firması CEO’sunun istifa sebebine inanamayacaksınız

Kaza sonrası yayımlanan taziye videosunda Rousseau'nun neredeyse tamamen İngilizce konuşması, özellikle Fransızca'nın yoğun olarak kullanıldığı Quebec bölgesinde büyük tepki çekti. Kanada'nın iki resmi dili olmasına rağmen mesajda yalnızca birkaç Fransızca kelime kullanılması "saygısızlık" olarak değerlendirildi. Yaşanan kriz kısa sürede siyasi boyuta taşındı. Kanada Başbakanı ve Quebec yönetimi Rousseau'yu eleştirirken, yüzlerce hatta binlerce şikayet resmi kurumlara iletildi. Quebec Parlamentosu da CEO'nun istifasını talep eden bir karar aldı. Artan baskının ardından Rousseau'nun görevinden ayrılacağı açıklandı. Şirket bu süreci "planlı ayrılık" olarak tanımlasa da, kararın arkasında dil tartışmasının yarattığı kamuoyu baskısının etkili olduğu yorumları yapılıyor.