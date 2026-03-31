Uçağı kaza yapmış, iki pilot ölmüştü! Ünlü havayolu firması CEO’sunun istifa sebebine inanamayacaksınız
Kanada'nın en büyük havayolu şirketlerinden Air Canada, geçen hafta New York'ta yaşanan korkunç kazanın ardından bu kez bir istifa ile sarsıldı. Şirketin CEO'su Michael Rousseau, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Rousseau'nun bu kararı, LaGuardia Havalimanı'nda yaşanan ölümcül kazanın ardından yaptığı açıklamada sadece İngilizce konuşmasının çektiği tepki nedeniyle aldığı belirtildi. Ülkede 2 resmi dilin olması bu konuda hassasiyeti artırıyor.