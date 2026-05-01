'Uçacak, füze gibi fırlayacak' deniyordu: Gümüş için ürküten açıklama geldi
Haber Merkezi

'Uçacak, füze gibi fırlayacak' deniyordu: Gümüş için ürküten açıklama geldi

Savaş öncesinde 160-170 liralara kadar yükselen gümüş fiyatlarıyla ilgili yatırımcıyı tedirgin edecek açıklama geldi.

#1
Foto - 'Uçacak, füze gibi fırlayacak' deniyordu: Gümüş için ürküten açıklama geldi

Küresel finans devi UBS, gümüş piyasasına yönelik fiyat tahminlerinde sert düştü. Banka gümüş fiyatlarında "agresif" yükseliş beklentisini aşağı yönlü revize etti.

#2
Foto - 'Uçacak, füze gibi fırlayacak' deniyordu: Gümüş için ürküten açıklama geldi

UBS stratejistleri Wayne Gordon ve Dominic Schnider tarafından paylaşılan bir notta gümüşün kısa ve orta vadeli tüm hedefleri aşağı çekildi:

#3
Foto - 'Uçacak, füze gibi fırlayacak' deniyordu: Gümüş için ürküten açıklama geldi

Haziran Sonu: 100 dolardan 85 dolara, Eylül Hedefi: 95 dolardan 85 dolara, Aralık Hedefi: 85 dolardan 80 dolara, Mart 2027 Tahmini: 85 dolardan 75 dolara revize edildi.

#4
Foto - 'Uçacak, füze gibi fırlayacak' deniyordu: Gümüş için ürküten açıklama geldi

Bu revizyon, piyasanın arz-talep dengesinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi. UBS, 2026 yılı gümüş piyasası açığının yaklaşık 60-70 milyon ons'a düşeceğini öngörüyor; bu, önceki yaklaşık 300 milyon ons'luk tahminine kıyasla önemli bir düşüş anlamına geliyor.

#5
Foto - 'Uçacak, füze gibi fırlayacak' deniyordu: Gümüş için ürküten açıklama geldi

Güneş Panelleri (Fotovoltaik): Yüksek fiyatlar nedeniyle bu sektörden gelen talebin azalması bekleniyor.

#6
Foto - 'Uçacak, füze gibi fırlayacak' deniyordu: Gümüş için ürküten açıklama geldi

Mücevher ve Gümüş Eşya: Toplamda bu kanallardan gelen talebin 50 milyon ons azalacağı tahmin ediliyor. Yatırımcı Çıkışları: ETF varlıkları 70 milyon ons azalarak 794 milyon onsa geriledi. Banka, yatırım talebi tahminini 400 milyon onstan 300 milyon onsa indirdi.

#7
Foto - 'Uçacak, füze gibi fırlayacak' deniyordu: Gümüş için ürküten açıklama geldi

Bankanın tahminine göre altın-gümüş rasyosu zaman içinde 75-80 civarına yükselebilir. UBS stratejistleri, gümüşte doğrudan uzun pozisyon (alım) tutmak yerine, hala tarihi ortalamaların üzerinde seyreden volatiliteyi satmayı (opsiyon stratejileri) tercih ediyor. Şubat ayında 0 seviyelerini gören volatilite gerilemiş olsa da, banka piyasanın bir süre "yatay" seyretmesini baz senaryo olarak kabul ediyor.

