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Teknoloji-Bilişim
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Twitter’dan siyaset kararı!

2023-01-04 19:32:01
Twitter’dan siyaset kararı!

Satın alma süreciyle dillerden düşmeyen Twitter, siyasi reklam polikitasını tekrar gözden geçirdi. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

2022’nin dillerden düşmeyen platformu Twitter, son derece çalkantılı bir sürecin ardından bambaşka politikalarla yoluna devam ediyor.

#2
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Şirket, Elon Musk’ın direksiyona geçmesinin ardından daha çok para kazandıracak projelere yöneliyor. Bunlardan bir yenisi yolda.

#3
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Twitter, siyasi reklam politikasını geri getiriyor En popüler sosyal medya platformları arasında gösterilen Twitter, siyasi reklam anlayışını Kasım 2019’da rafa kaldırmıştı.

#4
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Ancak son dönemde köklü değişiklere sahne olan platformda bu durumda da değişiklikler bekleniyor.

#5
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Öyle ki Elon Musk’ın başına geçtiği şirket, siyasi reklamlara kapılarını tekrar aralıyor.

#6
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Platform, değişikliği şu ifadelerle duyurdu:

#7
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Nedene dayalı reklamcılığın, önemli konular etrafında halka açık konuşmayı kolaylaştırabileceğine inanıyoruz.

#8
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Bugün, ABD’de amaca dayalı reklamlar için reklam politikamızı gevşetiyoruz. İzin verdiğimiz siyasi reklamları da önümüzdeki haftalarda genişletmeyi planlıyoruz. Bundan sonra, reklam politikamızı TV ve diğer medya kuruluşlarınınkiyle uyumlu hale getireceğiz

#9
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

lon Musk, sansasyonel bir şekilde Twitter’ın başına geçtiğinde platformun bundan çok daha fazla para kazanma gücünün olduğunu ve bunu kullanacaklarını söylemişti.

#10
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Gündem olan işten çıkarma sürecinin ardından Musk, Twitter 2.0 dönemini başlattı bununla birlikte birçok yeniliğin de perdesi aralandı.

#11
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Elon Musk, Twitter Blue üyeliğinin yanısıra platform üzerinden alışverişin ve kripto para alıp satımının önünü açacak bir dizi yenilik üzerinde çalışıyor. Eğer işler planlandığı gibi giderse kullanıcılar, platformda bir cüzdana sahip olacaklar ve hem ödeme hem de yatırım yapabilecekler.

#12
Foto - Twitter’dan siyaset kararı!

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Twitter genelinde geçen 1 yılın ardından CEO’luktan istifa edebileceğini belirtmişti. Konu hakkında açıklama yapan Musk, “İşi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz CEO’luktan istifa edeceğim! Bundan sonra sadece yazılım ve sunucu ekiplerini çalıştıracağım.” ifadelerine yer verdi. Musk’ın anketinde 17.5 milyondan fazla kişi oy kullandığını belirtmekte fayda var.

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