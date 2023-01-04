Twitter’dan siyaset kararı!

Elon Musk, Twitter Blue üyeliğinin yanısıra platform üzerinden alışverişin ve kripto para alıp satımının önünü açacak bir dizi yenilik üzerinde çalışıyor. Eğer işler planlandığı gibi giderse kullanıcılar, platformda bir cüzdana sahip olacaklar ve hem ödeme hem de yatırım yapabilecekler.