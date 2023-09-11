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Teknoloji-Bilişim
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Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

2023-09-11 00:08:57
Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Popüler sosyal medya platformu Twitter (X), marka değişikliğinin ardından büyük bir düşüş yaşadı.

#1
Foto - Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Elon Musk yönetimindeki popüler sosyal medya platformu Twitter, bir süredir yeni marka adı X ‘e geçiş süreciyle birlikte gündeme taşınmakta idi.

#2
Foto - Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Bu yeniden markalandırma süreciyle ilgili tepkilere aldırış etmeyen şirket, beklenildiği üzere dibi gördü! İşte detaylar

#3
Foto - Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Musk’ın hedefleri doğrultusunda isim değişikliği yapılan Twitter, atılan bu adımla birlikte büyük bir hüsranla yüzleşmek durumunda kaldı.

#4
Foto - Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Platform -yeni ismiyle ‘X’-, son 10 yılın en düşük indirme sayısı ile büyük bir kullanıcı kaybı kaydetti.

#5
Foto - Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Popüler araştırma şirketlerinin yayımladıkları rapora göre şirket, son iki ayı yüzde otuzun üzerinde bir kullanıcı kaybıyla kapatarak önemli bir maddi zararla karşı karşıya kaldı.

#6
Foto - Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Ayrıca platform; geçtiğimiz ay, önceki yılın ağustos ayına kıyasla yüzde onluk bir trafik düşüşü kaydederek hüsranın boyutunu gözler önüne serdi.

#7
Foto - Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Alanında uzman birçok isim, söz konusu düşüşlerin Twitter’ın (X) geleceği açısından önemli bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

#8
Foto - Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Şirketin bu tablo karşısında yeni önlemler alma hazırlığında olduğunu ifade eden uzmanlar, bu adımların neler olabileceğiyle ilgili çeşitli öngörülerde bulundu.

#9
Foto - Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı

Söz konusu öngörülere göre X tarafında oldukça geniş bir vizyona sahip olan Musk, kısa vadede platforma WeChat gibi uygulamalardan esinlenerek çeşitli sesli ve görüntülü arama özellikleri kazandırarak önlem almaya başlayacak.

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