2023-09-11 00:08:57 Twitter (X) dibi gördü! Musk milyarlarca dolar saçtı
Popüler sosyal medya platformu Twitter (X), marka değişikliğinin ardından büyük bir düşüş yaşadı.
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Popüler sosyal medya platformu Twitter (X), marka değişikliğinin ardından büyük bir düşüş yaşadı.
Elon Musk yönetimindeki popüler sosyal medya platformu Twitter, bir süredir yeni marka adı X ‘e geçiş süreciyle birlikte gündeme taşınmakta idi.
Bu yeniden markalandırma süreciyle ilgili tepkilere aldırış etmeyen şirket, beklenildiği üzere dibi gördü! İşte detaylar
Musk’ın hedefleri doğrultusunda isim değişikliği yapılan Twitter, atılan bu adımla birlikte büyük bir hüsranla yüzleşmek durumunda kaldı.
Platform -yeni ismiyle ‘X’-, son 10 yılın en düşük indirme sayısı ile büyük bir kullanıcı kaybı kaydetti.
Popüler araştırma şirketlerinin yayımladıkları rapora göre şirket, son iki ayı yüzde otuzun üzerinde bir kullanıcı kaybıyla kapatarak önemli bir maddi zararla karşı karşıya kaldı.
Ayrıca platform; geçtiğimiz ay, önceki yılın ağustos ayına kıyasla yüzde onluk bir trafik düşüşü kaydederek hüsranın boyutunu gözler önüne serdi.
Alanında uzman birçok isim, söz konusu düşüşlerin Twitter’ın (X) geleceği açısından önemli bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.
Şirketin bu tablo karşısında yeni önlemler alma hazırlığında olduğunu ifade eden uzmanlar, bu adımların neler olabileceğiyle ilgili çeşitli öngörülerde bulundu.
Söz konusu öngörülere göre X tarafında oldukça geniş bir vizyona sahip olan Musk, kısa vadede platforma WeChat gibi uygulamalardan esinlenerek çeşitli sesli ve görüntülü arama özellikleri kazandırarak önlem almaya başlayacak.
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