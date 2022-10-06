2022-10-06 19:51:07 Twitter'dan yeni özellik
Yaptığı yeniliklerle kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen Twitter, karma medya özelliği getiriyor.
Yaptığı yeniliklerle kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen Twitter, karma medya özelliği getiriyor.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, son yıllarda üzerinde çalıştığı yeniliklerle kullanıcılarına daha iyi hizmet vermeyi planlıyor.
Bu amaçla yola çıkan şirket, yeni bir özelliğini platformuna getiriyor.
Twitter’da karma medya dönemi: Aynı tweette hem fotoğraf, hem video Twitter, son dönemde tweetler için birçok yeni özelliği kullanıma sunuyor.
Bunlardan sonuncusu da aynı tweette fotoğraf ve video özelliği oldu. Bu sayede görsel paylaşım içeren bir tweette fotoğraf, video içerik ve GIF’ler birlikte yer alabilecek.
Karma medya olarak tanıtılan özellik ilk olarak yalnızca Android ve iOS için uygulama aracılığıyla sunulacak.
Öyle ki henüz masaüstünde mevcut değil. Ancak karma medya ile atılmış bir tweet herhangi yöntemle izlenebilir. Twitter bu konuda bir sınırlandırma koymuyor.
Twitter, 280 karaktere çıkararak başladığı tweet geliştirme girişimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Şirket, eski CEO’su ve kurucusu Jack Dorsey döneminde köklü yeniliklere pek fazla yönelmiyordu.
Ancak platform, son yıllarda önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor.
Twitter yeniliklerinden birisi de tweet düzenleme özelliği oldu. Son düzenleme ile birlikte atılan bir tweet belirli koşullar altında tekrar düzenlenebilecek. Tweet düzenleme, elbette belirli koşullar altında yapılıyor.
Ek olarak kalem şeklindeki düzenleme simgesine basarak düzenlenmiş Tweet’in önceki sürüme ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca düzenlenen bir gönderinin altında “Son Düzenleme” saatini ve tarihini gösterecek.
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