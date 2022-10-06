  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
Twitter'dan yeni özellik

2022-10-06 19:51:07
Twitter'dan yeni özellik

Yaptığı yeniliklerle kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen Twitter, karma medya özelliği getiriyor.

#1
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, son yıllarda üzerinde çalıştığı yeniliklerle kullanıcılarına daha iyi hizmet vermeyi planlıyor.

#2
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Bu amaçla yola çıkan şirket, yeni bir özelliğini platformuna getiriyor.

#3
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Twitter’da karma medya dönemi: Aynı tweette hem fotoğraf, hem video Twitter, son dönemde tweetler için birçok yeni özelliği kullanıma sunuyor.

#4
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Bunlardan sonuncusu da aynı tweette fotoğraf ve video özelliği oldu. Bu sayede görsel paylaşım içeren bir tweette fotoğraf, video içerik ve GIF’ler birlikte yer alabilecek.

#5
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Karma medya olarak tanıtılan özellik ilk olarak yalnızca Android ve iOS için uygulama aracılığıyla sunulacak.

#6
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Öyle ki henüz masaüstünde mevcut değil. Ancak karma medya ile atılmış bir tweet herhangi yöntemle izlenebilir. Twitter bu konuda bir sınırlandırma koymuyor.

#7
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Twitter, 280 karaktere çıkararak başladığı tweet geliştirme girişimlerine hız kesmeden devam ediyor.

#8
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Şirket, eski CEO’su ve kurucusu Jack Dorsey döneminde köklü yeniliklere pek fazla yönelmiyordu.

#9
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Ancak platform, son yıllarda önemli değişikliklere ev sahipliği yapıyor.

#10
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Twitter yeniliklerinden birisi de tweet düzenleme özelliği oldu. Son düzenleme ile birlikte atılan bir tweet belirli koşullar altında tekrar düzenlenebilecek. Tweet düzenleme, elbette belirli koşullar altında yapılıyor.

#11
Foto - Twitter'dan yeni özellik

Ek olarak kalem şeklindeki düzenleme simgesine basarak düzenlenmiş Tweet’in önceki sürüme ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca düzenlenen bir gönderinin altında “Son Düzenleme” saatini ve tarihini gösterecek.

Bulgarlar ve Gürcülerden sonra şimdi de onlar! Türkiye'ye gelmeleri için harekete geçildi
Gündem

Bulgarlar ve Gürcülerden sonra şimdi de onlar! Türkiye'ye gelmeleri için harekete geçildi

Bulgaristan'dan Edirne'ye ve Gürcistan'dan Artvin'e alışveriş yapmaya gelenler gündemdeyken bu kez İranlıların Hakkari'ye hareket kazandırma..
Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'nin arkasından bile CHP çıktı! İş Bankası detayı...
Gündem

Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'nin arkasından bile CHP çıktı! İş Bankası detayı...

Yaşlıı ve konuşamayacak durumda olan yaşlı kadına hakaretler eden sağlık çalışanlarının bulunduğu Özel Bayındır Hastanesi'nin, CHP'nin hisse..
‘Rejimi değiştirmek için gelmiştik’ Fransız casuslardan şok eden itiraflar
Dünya

‘Rejimi değiştirmek için gelmiştik’ Fransız casuslardan şok eden itiraflar

İran'da mayıs ayında yakalanan iki kişi, Fransız dış istihbarat servisi DGSE'de görevli olduklarını ve İran'da rejim değişikliğini sağlamak ..
ÖTV'siz araba fiyatları: ÖTV'siz sıfır araç ne kadar? ÖTV'siz araç hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖTV'siz araç fiyatları 2022
Otomotiv

ÖTV'siz araba fiyatları: ÖTV'siz sıfır araç ne kadar? ÖTV'siz araç hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖTV'siz araç fiyatları 2022

Araba alımında ÖTV alınmasaydı fiyatlar ne olurdu sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖTV araçların fiyatını neredeyse ikiye ka..
Namussuzların yaptığına bak! Yakalanmasalar millete yedireceklerdi
Gündem

Namussuzların yaptığına bak! Yakalanmasalar millete yedireceklerdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tereyağı olduğu iddia edilen poşetlerde patates ve nişastadan..
Yurtta hava durumu
Gündem

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23