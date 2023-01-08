  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
TÜVTÜRK'ten araç muayeneye zam! Sakın cezaya düşmeyin

2023-01-08 10:48:12
TÜVTÜRK'ten araç muayeneye zam! Sakın cezaya düşmeyin

Milyonlarca araç sahibinin merak ettiği '2023 yılı araç muayene ücretlerine' zam geldi.

#1
Foto - TÜVTÜRK'ten araç muayeneye zam! Sakın cezaya düşmeyin

Uygulanan zam ile birlikte 2023 yılında araçlarını muayene noktalarına götürecek vatandaşlar artık 0'luk bir zam ile ödemelerini gerçekleştirecek.

#2
Foto - TÜVTÜRK'ten araç muayeneye zam! Sakın cezaya düşmeyin

Bu rakamla birlikte ücretlerdeki artış fırladı, vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

#3
Foto - TÜVTÜRK'ten araç muayeneye zam! Sakın cezaya düşmeyin

2022 yılında 507 TL olarak yapılan zorunlu muayene ücreti 2023 yılında 1.130,40 TL olarak görülüyor.

#4
Foto - TÜVTÜRK'ten araç muayeneye zam! Sakın cezaya düşmeyin

Her araç için zorunlu olarak yaptırılması gereken bu işleme her yıl TÜVTÜRK tarafından bir ücret belirleniyor.

#5
Foto - TÜVTÜRK'ten araç muayeneye zam! Sakın cezaya düşmeyin

Muayene işlemlerini yaptırmayan araçlara ise ceza uygulanıyor. Muayenesiz olarak trafiğe çıkan araçlar için 2022 yılında 427 TL olarak ödenen ceza tutarı 951 TL'ye yükseldi.

Altını olan olmayanlara haber etsin! Dünyaca ünlü kuruluş duyurdu: Uyarıyoruz, geliyor
Ekonomi

Altını olan olmayanlara haber etsin! Dünyaca ünlü kuruluş duyurdu: Uyarıyoruz, geliyor

Amerikalı finans şirketi Well Fargo, altın fiyatlarına ilişkin çok çarpıcı bir analiz yayımladı. Analize göre, ons altın için rekor geliyor...
Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe
Teknoloji

Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı Rusya'ya insansız hava araçlarını gönderen İran bir şok daha yaşadı. ABD,..
Maltepe Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Maltepe Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.
Nereden nereye... Bu hallere düşecek miydin Ersin?
Spor

Nereden nereye... Bu hallere düşecek miydin Ersin?

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu, devre arasında başka bir kulübe kiralanmak istediğini yönetime iletti. Genç kalec..
Helal olsun sana Hülya Koçyiğit! Alçaklara kapak olsun
Gündem

Helal olsun sana Hülya Koçyiğit! Alçaklara kapak olsun

'1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi' Nevşehir’de başladı. Burada konuşma yapan sanatçı Hülya Koçyiğit çarpıcı ifadel..
'Mal’a zarar verme cezası! İsmet İnönü heykeli alkol mağduru
Yerel

'Mal’a zarar verme cezası! İsmet İnönü heykeli alkol mağduru

Zonguldak’ta alkollü bir kişi tarafından zarar verilen İsmet İnönü heykelinin zarar gören kısmı, Zonguldak Belediyesi tarafından tamir edild..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23