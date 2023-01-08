2023-01-08 10:48:12 TÜVTÜRK'ten araç muayeneye zam! Sakın cezaya düşmeyin
Milyonlarca araç sahibinin merak ettiği '2023 yılı araç muayene ücretlerine' zam geldi.
Milyonlarca araç sahibinin merak ettiği '2023 yılı araç muayene ücretlerine' zam geldi.
Uygulanan zam ile birlikte 2023 yılında araçlarını muayene noktalarına götürecek vatandaşlar artık 0'luk bir zam ile ödemelerini gerçekleştirecek.
Bu rakamla birlikte ücretlerdeki artış fırladı, vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.
2022 yılında 507 TL olarak yapılan zorunlu muayene ücreti 2023 yılında 1.130,40 TL olarak görülüyor.
Her araç için zorunlu olarak yaptırılması gereken bu işleme her yıl TÜVTÜRK tarafından bir ücret belirleniyor.
Muayene işlemlerini yaptırmayan araçlara ise ceza uygulanıyor. Muayenesiz olarak trafiğe çıkan araçlar için 2022 yılında 427 TL olarak ödenen ceza tutarı 951 TL'ye yükseldi.
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