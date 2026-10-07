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Ekonomi
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Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

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AA Giriş Tarihi:

Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisi, eylül ayında 3 milyar 940 milyon dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisinin 9 aylık ihracatı ise 31 milyar 145 milyon dolara ulaştı.

#1
Foto - Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin eylül ayı dış satımı 3 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Ülke ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan sektörün toplam dış satımdan aldığı pay yüzde 15,2 oldu. Otomotiv endüstrisinin 9 aylık ihracatı ise 31 milyar 145 milyon dolara ulaştı.

#3
Foto - Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Ürün grupları bazında bakıldığında, "tedarik endüstrisi"nin eylül ihracatı 1 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde yapılan 12 milyar 135 milyon dolarlık ihracatla tedarik endüstrisi toplam otomotiv dış satımından yüzde 39 pay aldı.

#4
Foto - Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Eylülde "binek otomobiller" ihracatı 1 milyar 98 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 800 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı 251 milyon dolar, "çekiciler" ihracatı ise 292 milyon dolar oldu.

#5
Foto - Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin eylül ihracatı ise 39 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

#6
Foto - Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin eylül ihracatı ise 39 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

#7
Foto - Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Eylülde Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 73,4 pay ve 2 milyar 890 milyon dolarla ülke grubu bazında ihracatta ilk sıradaki ağırlığını korudu.

#8
Foto - Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Ocak-eylül döneminde ise AB ülkeleri yüzde 73,7 pay ve 22 milyar 948 milyon dolar ihracatla en önemli pazar konumunu sürdürdü.

#9
Foto - Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, otomotiv endüstrisinin eylül ayında Türkiye ihracatındaki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, "Yılın kalan bölümünde mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü koruyarak ihracatımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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