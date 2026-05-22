Tutmayın küçük enişteyi! “Stratejik derinlik”te boğulan Davutoğlu da fitne kazanına odun attı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin hileli 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı, eski altılı masanın ortaklarında deprem oluşturmaya devam ediyor... Mahkemenin usulsüzlüğü tescilleyip Özgür Özel ve şaibeli yönetimini kapının önüne koymasının ardından, siyasi ömrünü CHP listelerine borçlu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da gece yarısı operasyonuyla sahneye çıktı. Siyasette hiçbir karşılığı kalmayan Davutoğlu, CHP’nin içindeki delege pazarlıklarını ve koltuk kavgalarını savunmak için bağımsız Türk yargısını hedef aldı.