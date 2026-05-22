Tutmayın küçük enişteyi! “Stratejik derinlik”te boğulan Davutoğlu da fitne kazanına odun attı

Gelişmelere dair ne diyeceği merak edilen ancak yaptığı açıklamayla şaşırtmayan Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden hukukun üstünlüğünü çiğnemeye yeltendi. Mahkemenin "seçime hile karıştırıldığı" yönündeki tokat gibi saptamalarını görmezden gelen Gelecek Partisi lideri, “Alınan mutlak butlan kararının işleyiş süreci ve zamanlaması açısından hukuki bir sonuçtan çok siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır” sözleriyle bağımsız mahkemeleri kirli bir algı operasyonuyla itham etti.