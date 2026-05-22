Tutmayın küçük enişteyi! "Stratejik derinlik"te boğulan Davutoğlu da fitne kazanına odun attı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin hileli 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı, eski altılı masanın ortaklarında deprem oluşturmaya devam ediyor... Mahkemenin usulsüzlüğü tescilleyip Özgür Özel ve şaibeli yönetimini kapının önüne koymasının ardından, siyasi ömrünü CHP listelerine borçlu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da gece yarısı operasyonuyla sahneye çıktı. Siyasette hiçbir karşılığı kalmayan Davutoğlu, CHP’nin içindeki delege pazarlıklarını ve koltuk kavgalarını savunmak için bağımsız Türk yargısını hedef aldı.

Gelişmelere dair ne diyeceği merak edilen ancak yaptığı açıklamayla şaşırtmayan Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden hukukun üstünlüğünü çiğnemeye yeltendi. Mahkemenin "seçime hile karıştırıldığı" yönündeki tokat gibi saptamalarını görmezden gelen Gelecek Partisi lideri, “Alınan mutlak butlan kararının işleyiş süreci ve zamanlaması açısından hukuki bir sonuçtan çok siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır” sözleriyle bağımsız mahkemeleri kirli bir algı operasyonuyla itham etti.

Açıklamasında her zamanki gibi tumturaklı kelimelerin arkasına sığınan Davutoğlu, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Parti kimliklerinden bağımsız olarak hepimizin odaklanması gereken temel husus siyasi ahlakımızdaki yozlaşma ve demokrasimizin temelini oluşturan seçim güvenliğinde ortaya çıkan kaostur. Tam yetkili olan YSK kararını verdikten sonra yapılan işlemlerin geçerliliği tartışılmaya başlanırsa bundan sonra yapılacak seçim ve kongrelerin güvenliği de tartışmalı hale gelir."

CHP kongresinde çarşaf çarşaf ifşa olan usulsüzlükleri "siyasi ahlak" diyerek perdelemeye çalışan ve yargının temizlik hamlesini YSK üzerinden sulandırmaya kalkan Davutoğlu'nun bu çıkışı, kamuoyunda "Masadaki diyet borcunu ödüyor" şeklinde yorumlandı.

Yorumlar

fevzi

içimizdeki kripto rum ve yahudi asıllılar nasılda iyot gibi ortaya çıkıyor.ey halkım görün bunları.devletim keşke soy ağacı bilgilerini açıklasada gerçekı türkler görse..

Ali

Davutoğlunun en büyük destekçilerinden birisi sizsiniz yeter ki ağzından bir şey çıksın hemen yayınlarsınız
