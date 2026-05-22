Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti, iki ülke şoka girdi: Mesaj net, geri adım atmadan ilerliyorlar
Türkiye'nin EFES-2026 Tatbikatı yabancı basında gündem olmayı sürdürüyor. Son dönemde Ankara'ya karşı düşmanlık besleyen iki ülke basını, ''Geri adım atmadan ilerliyorlar'' yorumunu yaptı.

Star'da yer alan habere göre, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli sistemlerinin sergilendiği EFES-2026 Tatbikatı, uluslararası basında geniş yankı buldu. İzmir'de gerçekleştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda düzenlenen Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı; kullanılan savunma teknolojileri, operasyon kabiliyetleri ve verilen stratejik mesajlarla dikkat çekti.

Tatbikat, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilirken, özellikle İsrail ve Yunanistan basınında öne çıkan yorumlar dikkat çekti.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, "Endişe veren Türk tatbikatı" başlıklı haberinde EFES-2026'nın kapsamına geniş yer verdi. Haberde, Türkiye'nin büyük ölçekli amfibi operasyonlar gerçekleştirdiği, 21 helikopterle hava ikmal faaliyetleri yürüttüğü ve hava savunma sistemleri kapsamında Çelik Kubbe bileşenlerini sergilediği aktarıldı.

Maariv, tatbikatın Türkiye'nin hem NATO içindeki askeri kapasitesini hem de bölgesel etkisini ortaya koyduğunu belirterek, Ankara'nın savunma teknolojilerini sürekli geliştirdiğine dikkat çekti. Haberde ayrıca, "Türkiye'ye karşı plan yapanların gördüklerinden sonra yeniden düşünmesi gerekir. Ankara'nın mesajı açık; Türkler geri adım atmadan ilerlemeye devam ediyor" değerlendirmesine yer verildi.

Maariv'in analizinde, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi'ne de işaret edildi. Haberde, Avrupa'nın güvenlik alanında ABD'ye bağımlılığı tartıştığı, Rusya-Ukrayna savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin bölgesel dengeleri etkilediği bir dönemde Türkiye'nin güçlü konumu nedeniyle önemli fırsatlara sahip olduğu ifade edildi.

Gazete ayrıca, EFES Tatbikatı'nın Türkiye'nin yalnızca söylemlerle değil, sahadaki askeri kapasitesiyle de mesaj verdiğini öne sürdü. Yunanistan merkezli Happenednow.gr ise "Türkiye'nin EFES-2026 tatbikatı ve mesajları" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de dikkat çeken bir güç gösterisi gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde, Yunanistan'ın tatbikatı yakından takip ettiği belirtilirken, paylaşılan görüntülerin Atina üzerinde "psikolojik savaş etkisi" oluşturduğu iddia edildi. Site ayrıca, olası gelişmelere karşı Yunanistan'ın gerekli önlemleri alması gerektiği yönünde değerlendirmelere yer verdi.

Ahmet hoca

Dışarıdaki düşman görüyor da içerideki hainler göremiyor. Yada görmezden geliyor.

Vahap

Cenazeye izin verilmeliydı.
