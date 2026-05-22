Diplomatik taarruza maruz kaldılar: Türkiye'ye 'dostumuz' diyen ve çekinen ülke, Yunanistan ile masaya oturuyor

Tiran’dan gelen sinyallere göre, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj’ın teknik müzakerelerin başlaması için gerekli yetkiyi vermeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak sürecin önündeki en büyük “diken”, Arnavutluk tarafının Lahey’e giden süreçte yeterli teknik ve hukuki altyapıya sahip olmaması nedeniyle yaşadığı tereddütler. Bu noktada Yunanistan’ın devreye girmesi bekleniyor. Atina, Batı Balkan ülkelerine (Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Sırbistan) AB entegrasyonu kapsamında vaat ettiği teknik desteği bu alanda da gösterebilir. Amaç, ikili sorunları çözerek tüm bölgeye “Avrupa geleceği” adına güçlü bir mesaj vermek.