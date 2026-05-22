Milli yıldızımız Arda Güler şoke etti! Dünya Kupası için bekleniyordu ama bu kadarı değil.. Şaşkınlık yaşattı
Milli yıldızımız Arda Güler mutluluğu yaşanıyor, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada merakla oyuncunun son durumu bekleniyor...
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in nisan ayının sonlarında antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattığı belirtilmişti. 2026 Dünya Kupası'na yetişmesi beklenen Arda Güler, geçtiğimiz gün sakatlık dönüşü ilk antrenmanına çıktı. Genç yıldızın antrenman sahasındaki görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı.
2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın en önemli silahlarından olan Arda Güler, nisan ayının sonlarında yaşadığı sakatlık sonrası yeniden antrenmanlara başladı. Milli yıldızın sakatlık dönüşü çıktığı ilk antrenmandaki performansı şaşırttı.
Uzun süreli sakatlıktan dönmesi sonrası antrenmanda oldukça hazır bir görüntü ortaya koyan Arda Güler adeta şoke etti ve İspanya'da gündem oldu. Sakatlık geçirdiği günden bu yana Dünya Kupası'na yetişeceği sık sık belirtilen milli futbolcunun, bu kadar hazır bir şekilde dönmesi ise beklenmiyordu.
AS'ta yer alan haberde, "Türk futbolcu, birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığının ardından antrenmanlara geri döndü. Attığı gollerle kalitesini gösterdi, herkesi şaşkına çevirdi." ifadeleri yer aldı.
Arda Güler için sosyal medyada da birçok futbolsever paylaşım yaparken, milli futbolcunun bu kadar hazır geri dönmesi A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda vereceği mücadele açısından büyük mutluluk yaşattı.
