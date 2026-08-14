  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li vekile “taciz” dayağında şok ifade: “Ben bir posta atıp çıkacağım” demiş Bayraktar Akıncı ile kıyaslanıyordu: 'Yenilmez, görünmez' dedikleri İHA'lar peş peşe kaybedildi Dev koridorlar Avrupa’yı titretecek! Türkiye’nin tüm dünyayı sallayacak projelerinde en kritik partnerler netleşti BAE ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait İran Hürmüz’de iki tankeri vurdu Tutabilene aşk olsun... Türkiye ile çılgınlar gibi savunma sanayii anlaşmaları imzalayan ülkeyle dikkat çeken adım Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı Yeni fırsat kapıları sonuna kadar aralandı! Türkiye ile herkesi ters köşe yapan imzayı atan ülkeden dikkat çeken çağrı ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek Mısır, Mekke Anlaşması ile ilgili kararını duyurdu: Kahire yönetimi yine bildiğimiz gibi şaşırtmadı Altın zirveden geriledi!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Tutabilene aşk olsun... Türkiye ile çılgınlar gibi savunma sanayii anlaşmaları imzalayan ülkeyle dikkat çeken adım

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tutabilene aşk olsun... Türkiye ile çılgınlar gibi savunma sanayii anlaşmaları imzalayan ülkeyle dikkat çeken adım

TUSAŞ tarafından üretilen T129 ATAK helikopterlerinin ilk müşterilerinden olan, ASELSAN silah ve yakın hava savunma sistemlerini donanmasına ait açık deniz devriye/karakol gemilerine entegre eden, Türkiye ile MİLGEM / korvet ve açık deniz karakol gemisi tedarikine yönelik süreci yürüten Filipinler'le dikkat çeken imza atıldı.

#1
Foto - Tutabilene aşk olsun... Türkiye ile çılgınlar gibi savunma sanayii anlaşmaları imzalayan ülkeyle dikkat çeken adım

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile Filipinler arasında hava ulaştırması alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi ile İstanbul'da ulaştırma müzakerelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

#2
Foto - Tutabilene aşk olsun... Türkiye ile çılgınlar gibi savunma sanayii anlaşmaları imzalayan ülkeyle dikkat çeken adım

Bu kapsamda iki ülke arasındaki hava bağlantılarının geliştirilmesine yönelik görüşmelerin yapıldığı bildirilen açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Filipinler Ulaştırma Bakanı Giovanni Lopez arasında bir mutabakat zaptının imzalandığı aktarıldı.

#3
Foto - Tutabilene aşk olsun... Türkiye ile çılgınlar gibi savunma sanayii anlaşmaları imzalayan ülkeyle dikkat çeken adım

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Yeni mutabakat zaptı ile halihazırda İstanbul-Manila hattında haftalık 7 frekans olarak gerçekleştirilen tarifeli yolcu seferlerine, 7 ilave frekans hakkı sağlanarak haftalık sefer sayısının 14 frekansa çıkarılmasının önü açılmıştır. Bunun yanı sıra İstanbul ve Manila dışındaki noktalar arasında gerçekleştirilecek seferlerde sınırsız frekans hakkı tanınarak iki ülke arasındaki hava ulaşım ağının yeni destinasyonlarla geliştirilmesine yönelik önemli esneklik sağlanmıştır. Ayrıca, kabotaj hakkı kullanılmaması kaydıyla hava yolu işletmelerine co-terminalisasyon kapsamında operasyon gerçekleştirme imkanı tanınmıştır."

#4
Foto - Tutabilene aşk olsun... Türkiye ile çılgınlar gibi savunma sanayii anlaşmaları imzalayan ülkeyle dikkat çeken adım

Varılan mutabakatın, Türkiye ile Filipinler arasındaki yolcu taşımacılığının geliştirilmesine katkı sunacağı ifade edilen açıklamada, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve ekonomi alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin ve hava bağlantılarının çeşitlendirilmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, tarafların, gelişen pazar koşulları ve artan yolcu talebi doğrultusunda ilerleyen dönemde yeniden bir araya geleceğine işaret edildi. İki ülke arasındaki trafik haklarının kademeli artırılmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda da ortak irade ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin küresel hava ulaşım ağındaki konumunu güçlendirmek, Türk hava taşıyıcılarının uluslararası pazarlara erişim imkanlarını artırmak ve ülkemizin dünyanın farklı bölgeleriyle hava bağlantılarını geliştirmek amacıyla uluslararası işbirliklerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle!
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan stratejik hamle!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Daimi Komisyonu Başkanı Masaki Ogushi ve berab..
Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!
Gündem

Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!

Alihan Kuriş’in yönettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, ar..
Elazığ depremle sarsıldı
Gündem

Elazığ depremle sarsıldı

Merkez üssü Elazığ olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!
Yerel

Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikinci kattaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki İkram G. ağır yaralandı.
Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı
Gündem

Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti! Dümeni yolsuzların yeni üssü Yeni Parti'ye kırdı

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İmamoğlu’nun sosyal me..
Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gündem

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

“Terörsüz Türkiye” yasasına karşı çıkan İYİ Parti’de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23