Tutabilene aşk olsun... Türkiye ile çılgınlar gibi savunma sanayii anlaşmaları imzalayan ülkeyle dikkat çeken adım

Varılan mutabakatın, Türkiye ile Filipinler arasındaki yolcu taşımacılığının geliştirilmesine katkı sunacağı ifade edilen açıklamada, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve ekonomi alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin ve hava bağlantılarının çeşitlendirilmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, tarafların, gelişen pazar koşulları ve artan yolcu talebi doğrultusunda ilerleyen dönemde yeniden bir araya geleceğine işaret edildi. İki ülke arasındaki trafik haklarının kademeli artırılmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda da ortak irade ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin küresel hava ulaşım ağındaki konumunu güçlendirmek, Türk hava taşıyıcılarının uluslararası pazarlara erişim imkanlarını artırmak ve ülkemizin dünyanın farklı bölgeleriyle hava bağlantılarını geliştirmek amacıyla uluslararası işbirliklerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."