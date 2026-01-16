  • İSTANBUL
TÜSİAD'da bir devir sona erdi! Siyasete ayar vermeye çalışan isimlerle ilgili flaş hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TÜSİAD'da bir devir sona erdi! Siyasete ayar vermeye çalışan isimlerle ilgili flaş hamle

TÜSİAD'IN 55. Olağan Genel Kurulu'nda başkan değişti. DİMES CEO'su Ozan Diren TÜSİAD'ın yeni başkanı seçildi. Diren'in asıl yönetim listesinde ilk defa TÜSİAD'ın kurucu ailelerinden bir ismin yer almaması gündem oldu. Siyasete ayar vermeye kalkan patronlara plaket verilmesi ise 'bu bir veda plaketi mi?' sorusunu akıllara getirdi.

Superhaber'de yer alan habere göre, TÜSİAD'IN 55. Olağan Genel Kurulu'nda beklenen başkan değişimi yaşandı. Yenilenen olağan seçimde DİMES CEO'su Ozan Diren TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu.

Yıllarca siyasete ve ekonomiye yön veren çıkışlarıyla bilinen eski kuşak patronlara da özel plaketler verildi. Bu durum büyük patronlara teşekkür mü edildi yoksa daha etkili olacaklarının mesajı mı verildi sorularını ortaya çıkardı.

Türkiye'nin eski dönemlerinde yaşanan ''siyasete ayar verme'' kültürünün TÜSİAD'dan temizlenmesi bekleniyordu. Başkan değişiminin kendi iç dinamikleri çerçevesinde gerçekleştiği ancak yönetim kurulu listesinin ve ödül töreninin bir denge oluşturduğu yorumları yapıldı.

Koç Holding Onursal Başkanı ve TÜSİAD YİK Onursal Başkanı Rahmi Koç 1971’dan beri üye olduğu, Sabancı Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ilk kadın üye olduğu için plaket aldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan rahatsız olduğu için plaketini almaya gelemedi, bir video ile teşekkür etti.

Nihat Özdemir, Mehmet Emin Karamehmet, Adnan Polat, Ali Kibar, Hamdi Akın, Turgut Yılmaz gibi iş dünyasına yön veren çok sayıda patron da plaket alan isimler arasındaydı. Yeni dönemde bu isimlerin TÜSİAD'ın gidişatında etkili olup olmayacakları merak ediliyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da TÜSİAD'ın tutumunu eleştiren açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, ''Türkiye'de son 23 yılda yapılan yatırımlara baktığımız zaman ya devlet eliyle yapılmış ya da devlet teşvikleri kadar yapılmış. Onun ötesinde yapan varsa yoksa bizim KOBİ'lerimiz, Anadolu kaplanlarımız. Yani büyük sermaye maalesef biriktirdiği parayı biriktirmeye devam ediyor. Asrın felaketi olduğunda TÜSİAD neredeydi? TÜSİAD çıkıp da 'Biz de şöyle 50 bin konutu TÜSİAD üyeleri olarak yapıyoruz.' diyemez miydi? Ne oldu, biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Yatırım yapmıyorsun. Hadi gel bu memlekette depremzedenin 50 bin tane konutunu sen yap, bak devlet 500 bin tane konutu yapıyor. Yine elini cebine daldıranlar bir şekilde 'yandaş' diye yaftalananlar. Onlar yine gelip vatandaşın yanında yer alıp, vatandaşın konutlarını yapmaya koştular. Dolayısıyla bu ülkede sermaye sahibi, özellikle büyük sermaye sahibinin günahı, vebali çok." ifadeleriyle TÜSİAD sermayesinin tutumunu ortaya koymuştu.

