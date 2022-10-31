2022-10-31 13:54:02 Türklerden müthiş buluş! Böylesi ilk kez oluyor, tehlike olduğunda bakın ne olacak
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof.Dr. Rıza Atav'ın TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Giysi tabanlı multi kromik akıllı sensörlerin üretimi için pamuklu kumaşların kromik boyalarla boyanması" başlıklı projesinin çalışmaları tamamlandı. Özel bir firma ile yürütülen projede kumaşa ilk kez 3 etki olan sıcaklık, asit ve baz buharı, ışığa tepki verme özelliği kazandırıldı. Projede elde edilen bulgular, uluslararası alanda yayın yapan SCI indeksli Cellulose dergisinde yayınlandı.