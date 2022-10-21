2022-10-21 18:12:32 Türkler tarafından geliştirildi... Resmen sipariş yağıyor
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden (BŞEÜ) bir grup akademisyen, üniversite-sanayi iş birliğiyle Teknoloji Transfer Ofisinde savunma sanayisine insansız hava aracı (İHA) motoru ve insansız uçak üretimi yapıyor. Proje kapsamında üretilen tek silindirli 61 cc ve çift silindirli 170 cc iki İHA motoru testleri başarıyla geçti. Savunma sanayi şirketlerinden 30 İHA motoru siparişi aldıklarını ve bunları üretip teslim ettiklerini belirten Doç. Dr. Burak Öztürk, "Bunun üzerine farklı tipte boxer, özel motor siparişleri verdiler. Çok sayıda sipariş aldık. Şu an 150 motorun siparişi geçildi" diye konuştu.