Türkler gübreden elektrik üretti! Ses getirecek adım

“Çevre kirliliğinden ötürü oluşan koku ve sinekten evlerimizde duramıyorduk. Köyümüz koku ve sinekten mustarip bir köydü. Şu anda bu durumlar ortadan kalktı. Ayrıca sıvı gübreleri tarlalarımızda hem sürümünü yapıyorlar hem de gübre ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Daha önceden kullanılan güz ve yaz gübresi en az yüzde 50 oranında azaldı. Bazı yerlere hiç gübre bile atmıyoruz. Sıvı gübre ile birlikte yüksek verim elde ettik. Köyümüzden sıvı gübre talebi çok fazla onun için böyle bir tesisin kurulması biz çok fayda sağladı. Ayrıca bu tesiste iki köyümüzden insanlar çalışıyor. Öncelik bu bölgelere verildi. Bu tesislerin diğer bölgelerde de kurulmasını çok isteriz.”