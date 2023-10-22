Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

"ÇİNLİ ÜRETİCİLER ÜLKEMİZE DİĞER ÜLKELERE NAZARAN ÇOK DAHA SICAK BAKIYOR" DFSK Türkiye Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu da DFSK Türkiye'nin binek araçlarda giriş modellerinin C SUV segmentinde konumlanan Fengon 500 ve Fengon 5 olduğunu anımsatarak, Fengon 500'nin, diğer tüm modelleri gibi zengin donanımı, farklı tasarımı ve işçilik kalitesiyle öne çıkacağını söyledi. Binek ürün gamının ikinci modelinin ise Fengon 5 olacağını, binek araçların yanı sıra ticari araç segmentinde de çok iddialı olduklarını ifade eden Şahsuvaroğlu, ticari araçlarda iddialarını gerçeğe dönüştürerek iki elektrikli ve iki 1,5 litre benzinli ticari aracı da pazara sunacaklarını, Türkiye pazarında özellikle elektrikli ticari araçlarının neredeyse hiçbir rakibi olmadığını vurguladı. Sektörde liderliğe ulaşma hedefleri doğrultusunda, bu segmentteki varlıklarını genişletmeyi, ayrıca servis ağını da geliştirmeyi planladıklarını dile getiren Şahsuvaroğlu, "Bunun yanında DFSK'nın Türkiye'de üretim tesisi kurması için gerekli altyapıyı oluşturacak adımlar atacağız. Türkiye Çinliler için kültürel ve yapısal olarak bulunmaz fırsatlar sunuyor. Ayrıca Türkiye'nin sağladığı yatırım imkanlarından dolayı da Çinli üreticiler ülkemize diğer ülkelere nazaran çok daha sıcak bakıyorlar." diye konuştu.