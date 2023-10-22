Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

"2024 SATIŞ HEDEFİ 5 BİN ADET" Yunus Şahsuvaroğlu, Türkiye pazarında satış hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti: "Türkiye pazarına sunduğumuz benzinli ve elektrikli ticari araçlarımız ile de çevreci ve ekonomik bir çözüm sunarak müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir adım olacak. Türkiye'de lansmanla birlikte 290 kilometre civarında menzil sunan tek kabin tam elektrikli EC31 pick-up modelini Türkiye'deki tek elektrikli kamyonet olarak sunacağız. Bununla birlikte yeni nesil taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelimiz de büyük ilgi görecek. Elektrikli modellimizde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra yine 5 yıl 120 bin km de batarya garantisi sağlıyoruz. Bununla birlikte 2024 yılında da model atağımız devam edecek. Kademeli olarak yeni modellerimizi getirerek ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Ayrıca SUV Fengon 600 ile plug-in hibrit teknolojisine sahip E5 SUV modellerimiz de sunacağımız yeniliklerden olacak. Bu lansmanla birlikte ve mevcut modellere yeni modellerin katılması ile ilk etapta 2024 yılı sonuna kadar Türkiye geneli satış hedefimizi yüzde 75'i binek, yüzde 25'i de hafif ticari olmak üzere 5 bin adet olarak belirledik." Öte yandan, toplantıda verilen bilgilere göre, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari, 2 elektrikli ticari araçtan oluşan 6 modelin satışı ilk etapta 7 yetkili satıcıyla gerçekleştirilecek. DFSK Motor'un 1 milyon 175 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip SUV modelleri yüksek standart donanımları, farklı tasarımları, yüksek verimlilik sunan motorları ve konforlu sürüşüyle öne çıkıyor. Bununla birlikte DFSK Motor, 675 bin TL'den başlayan geniş ticari araç ürün gamıyla her türlü beklentiye yanıt verecek modelleri Türk kullanıcılarıyla buluşturuyor.