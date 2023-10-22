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Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

2023-10-22 10:20:28
Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

FSK Genel Müdür Yardımcısı Du Xianjun ezber bozan plan geldi: Çin şirketi Türkiye'yi Avrupa'nın merkezi olarak konumlandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Diğer ülkelere etkin şekilde planlarını uygulayacaklar... İşte açıklaması

#1
Foto - Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

DFSK Genel Müdür Yardımcısı Du Xianjun, Türkiye'yi Avrupa'nın merkezi olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirterek,"Planlarımızdan biri Avrupa bölgesinde bir üretim üssü kurmak. Grup olarak baktığımızda Türkiye'nin en önemli aday ülkeler arasında öne çıktığını söyleyebilirim." dedi. Çinli marka Türkiye'yi radarına aldı: Planımız Avrupa'da üretim üssü kurmak!

#2
Foto - Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

Çin'in en büyük otomotiv devi üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS Filo distribütörlüğünde Türkiye satışlarına başladı. Du Xianjun, DFS'nın "Değişimi Fark et Sıra dışı Kal" mottosuyla Türkiye otomotiv sektörüne girişi dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Türkiye pazarının DFSK için hayati önem taşıyan stratejik bir pazar olduğunu söyledi.

#3
Foto - Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

Bu açıdan baktıklarında, Türkiye'yi Avrupa'nın merkezi olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirten Du Xianjun, "Planlarımızdan biri Avrupa bölgesinde bir üretim üssü kurmak. Grup olarak baktığımızda Türkiye'nin en önemli aday ülkeler arasında öne çıktığını söyleyebilirim." şeklinde konuştu. 2005'ten itibaren DFSK'nın mini ticari araçları toplu ihracata başladığını aktaran Xianjun, "DFSK 2007'de AB sertifikası alarak AB sertifikasyonunu geçen ve Avrupa pazarına toplu ihracat yapan ilk Çinli otomotiv markalarından biri olmuştur. DFSK olarak iş ortaklarımızla yakın işbirliğine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimize en iyi otomobil satın alma deneyimini yaşamalarını sağlamak için profesyonel eğitim ve satış sonrası hizmet de sağlıyoruz. Yerel ortaklarımızla stratejik ortaklığımızı derinleştirmeyi ve Türkiye pazarına çok daha çeşitli ürünler getirmeyi, müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı ve karşılıklı başarıya ulaşmayı umuyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

"7 YETKİLİ SATICI VE 21 SERVİS NOKTASI İLE START VERİYORUZ" DFSK Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Şahsuvaroğlu da dayanıklılık, verimlilik ve ulaşılabilir fiyat avantajıyla ilgili segmentlerdeki rekabete farklı bir soluk getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şahsuvaroğlu, binek modellerin yanında, tamamı "Euro 6" regülasyonlarına uygun ticari araçlarla Türkiye pazarına Çin üzerinden 6 farklı ürün gamı ile güçlü bir giriş yaptıklarını kaydederek, "Buna paralel olarak bayi yapılanmamız da sürüyor. Yoğun bir talep alıyoruz. Emin adımlarla bayi ağımızın ülkemizin her bölgesinde yer alacak şekilde bir yapılanma içinde olacağız. İlk etapta İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Denizli ve Diyarbakır'da olmak üzere 7 yetkili satıcı ve 21 servis noktası ile start veriyoruz. 2024 yılında bayi sayımızı 12'ye, servis noktamızı da 40'a çıkaracağız." şeklinde konuştu.

#5
Foto - Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

DFSK'nın bağlı olduğu Dongfeng Motor Corporation'ın yaklaşık 30 milyar avro değerinde toplam varlığa ve 176 bin çalışana sahip olduğunu aktaran Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

#6
Foto - Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

"ÇİNLİ ÜRETİCİLER ÜLKEMİZE DİĞER ÜLKELERE NAZARAN ÇOK DAHA SICAK BAKIYOR" DFSK Türkiye Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu da DFSK Türkiye'nin binek araçlarda giriş modellerinin C SUV segmentinde konumlanan Fengon 500 ve Fengon 5 olduğunu anımsatarak, Fengon 500'nin, diğer tüm modelleri gibi zengin donanımı, farklı tasarımı ve işçilik kalitesiyle öne çıkacağını söyledi. Binek ürün gamının ikinci modelinin ise Fengon 5 olacağını, binek araçların yanı sıra ticari araç segmentinde de çok iddialı olduklarını ifade eden Şahsuvaroğlu, ticari araçlarda iddialarını gerçeğe dönüştürerek iki elektrikli ve iki 1,5 litre benzinli ticari aracı da pazara sunacaklarını, Türkiye pazarında özellikle elektrikli ticari araçlarının neredeyse hiçbir rakibi olmadığını vurguladı. Sektörde liderliğe ulaşma hedefleri doğrultusunda, bu segmentteki varlıklarını genişletmeyi, ayrıca servis ağını da geliştirmeyi planladıklarını dile getiren Şahsuvaroğlu, "Bunun yanında DFSK'nın Türkiye'de üretim tesisi kurması için gerekli altyapıyı oluşturacak adımlar atacağız. Türkiye Çinliler için kültürel ve yapısal olarak bulunmaz fırsatlar sunuyor. Ayrıca Türkiye'nin sağladığı yatırım imkanlarından dolayı da Çinli üreticiler ülkemize diğer ülkelere nazaran çok daha sıcak bakıyorlar." diye konuştu.

#7
Foto - Türkiye'yi üretim için radara aldılar! Dev şirket planı açıkladı: Avrupa'da üretim üssü kurmak! Türkiye kararı

"2024 SATIŞ HEDEFİ 5 BİN ADET" Yunus Şahsuvaroğlu, Türkiye pazarında satış hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti: "Türkiye pazarına sunduğumuz benzinli ve elektrikli ticari araçlarımız ile de çevreci ve ekonomik bir çözüm sunarak müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir adım olacak. Türkiye'de lansmanla birlikte 290 kilometre civarında menzil sunan tek kabin tam elektrikli EC31 pick-up modelini Türkiye'deki tek elektrikli kamyonet olarak sunacağız. Bununla birlikte yeni nesil taşıma aracı olarak ise 300 kilometre civarında menzil sunan EC35 elektrikli van modelimiz de büyük ilgi görecek. Elektrikli modellimizde 5 yıl 120 bin kilometre garantinin yanı sıra yine 5 yıl 120 bin km de batarya garantisi sağlıyoruz. Bununla birlikte 2024 yılında da model atağımız devam edecek. Kademeli olarak yeni modellerimizi getirerek ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Ayrıca SUV Fengon 600 ile plug-in hibrit teknolojisine sahip E5 SUV modellerimiz de sunacağımız yeniliklerden olacak. Bu lansmanla birlikte ve mevcut modellere yeni modellerin katılması ile ilk etapta 2024 yılı sonuna kadar Türkiye geneli satış hedefimizi yüzde 75'i binek, yüzde 25'i de hafif ticari olmak üzere 5 bin adet olarak belirledik." Öte yandan, toplantıda verilen bilgilere göre, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari, 2 elektrikli ticari araçtan oluşan 6 modelin satışı ilk etapta 7 yetkili satıcıyla gerçekleştirilecek. DFSK Motor'un 1 milyon 175 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip SUV modelleri yüksek standart donanımları, farklı tasarımları, yüksek verimlilik sunan motorları ve konforlu sürüşüyle öne çıkıyor. Bununla birlikte DFSK Motor, 675 bin TL'den başlayan geniş ticari araç ürün gamıyla her türlü beklentiye yanıt verecek modelleri Türk kullanıcılarıyla buluşturuyor.

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