2024-03-17 15:17:37 Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım
Türkiye, Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kaza ve sonrasını konuşuyor. Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği olayda anne Tok ve oğlu önce Mısır, sonra da ABD'ye kaçmıştı. Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tok'un annesi sessizliğini bozdu. Oğuz Murat Aci’nin annesine üzüldüğünü ifade eden Eylem Tok'un annesi S.T. "Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım" dedi.