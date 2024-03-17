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Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım

2024-03-17 15:17:37
Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım

Türkiye, Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kaza ve sonrasını konuşuyor. Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği olayda anne Tok ve oğlu önce Mısır, sonra da ABD'ye kaçmıştı. Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tok'un annesi sessizliğini bozdu. Oğuz Murat Aci’nin annesine üzüldüğünü ifade eden Eylem Tok'un annesi S.T. "Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım" dedi.

#1
Foto - Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım

Eylem Tok ve ünlü doktor Bülent Cihantimur'un oğlu 17 yaşındaki T.C., yaptığı kaza sonucunda Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuştu. Türkiye'de infial meydana getiren olayda anne ve oğlu ilk önce Mısır, sonra da ABD'ye kaçmıştı. Tok ve oğlunun New York'ta çekilen görüntüleri tepkilere yol açmıştı. Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tok'un annesi sessizliğini bozdu. Tok'un annesi S.T. "Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler" dedi.

#2
Foto - Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne ile oğlunun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

#3
Foto - Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım

Soruşturma çerçevesinde 'suçluyu kayırma' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelen şüpheli baba Bülent Cihantimur’un Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkmıştı.

#4
Foto - Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım

Cihantimur, "Geri dönmesi konusunda ikna ettim. İkna olmuştu ancak sonrasında çevresinden ve medyadan gördüğü bilgilerden dolayı benimle irtibatı kesti. Sonra kendisine ulaşamadım. Oğlumla en son irtibat kurduğumda bana Türkiye’ye dönmek istediğini ısrarla söylemiştir. Her türlü yardıma hazırım. Oğlumun da dönmesini istiyorum. Oğlumla sık sık irtibat kuran bir insanım, bu durum beni de çok üzmüştür. Psikolojim bozuldu. Vefat eden kişinin ailesine taziyeye de gittim. 

#5
Foto - Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım

Orada bize sitem edildi, kendilerine neden gelemediğimizi anlattım. Acılarını paylaştım, her türlü yardıma hazır olduğumu ilettim. Babası ile birbirimize telefonlarımızı verdik. Sonrasında ne kadar acılarını paylaşmak ve destek olmak için irtibat kurmaya çalışsak da kendilerinin tavırları değişmişti. Bizimle görüşmek istemediler. Oğlumun dönmesini çok istiyorum. Oğlumun gelmesi için ne gerekiyorsa yaparım. Kimseyi yönlendirmedim, hiçbir şeyi organize etmedim. Oğlumu tanıyorum, dönmek istiyor. Annesi ile döneceklerine ve adalete teslim olacaklarına inanıyorum" demişti.

#6
Foto - Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım

DW Türkçe'ye konuşan Eylem Tok’un annesi S.T. "Olayı medyadan duyduk. Bilerek olan bir şey değil, bu büyük bir kaza. Cahil çocuklar arabayı almamalıydılar, sonu kötü oldu. Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler. Biraz olayın yatışmasını bekliyorlar herhalde" dedi.

#7
Foto - Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Eylem Tok’un annesinden şaşırtan sözler: Belki daha kötüsünü yaparım

S.T. açıklamasının devamında "Öyle anlatıldığı gibi şımarık, kötü çocuklar değiller. Torunum örümceği alır camdan atardı. Ben öyle yetiştirdim onları. O günden beri elim kolum tutmuyor. Öbür tarafa o çocuğun annesine çok üzülüyorum. Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım" diye konuştu. 

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