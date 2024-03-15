Petrol ve gazı tahtından edecek! İngilizler yeni enerji kaynağı için Mersin'e geldi, hemen çalışmalara başlandı

1.Çevresel Sürdürülebilirlik: Yeşil hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, yani biyokütle, güneş veya rüzgâr enerjisiyle üretilir. Bu, hidrojen üretim sürecinin çevresel etkilerini azaltır ve sera gazı emisyonlarını düşürür. 2.Enerji Depolama ve Taşıma: Hidrojen, enerjiyi depolamak ve taşımak için kullanılabilen bir taşıyıcıdır. Bu özellik, özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi gibi değişken enerji kaynaklarının istikrarsız doğasını dengelemek için önemlidir. 3.Endüstriyel Kullanım: Yeşil hidrojen, çeşitli endüstrilerde kullanılabilir. Örneğin, kimyasal üretim, rafineri işlemleri ve metalürjik uygulamalarda hidrojen kullanımı yaygındır. 4.Ulaşım Sektörü: Hidrojen yakıt hücreli araçlar ve taşıtlar, temiz bir enerji kaynağı olarak giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Yeşil hidrojen, bu taşıtların beslenmesi için ideal bir çözüm sunabilir. 5.Enerji Dönüşümü: Yeşil hidrojen, enerji sistemlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için kullanılabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi depolama ve dağıtma yeteneği, enerji dönüşüm süreçlerini iyileştirebilir.