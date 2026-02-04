  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Türkiye’yi reddeden İran’a bir darbe de Yahudi Zelenskiy’den
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’yi reddeden İran’a bir darbe de Yahudi Zelenskiy’den

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şehirlerini vuran binlerce Shahed dronunu unutmayacaklarını belirterek İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) resmen terör örgütü ilan ettiklerini duyurdu. Avrupa Birliği’nin de benzer bir prosedür yürüttüğünü hatırlatan Zelenskiy, teröristlerin galip gelmemesi gerektiğini vurgulayarak İran rejimine karşı sert bir duruş sergiledi. ABD ve Avrupa ile güvenlik garantileri üzerine çalışmaya devam ettiklerini belirten lider, Rus terörüne destek veren her oluşumun aynı kınamayı hak ettiğini ifade etti.

#1
Foto - Türkiye’yi reddeden İran’a bir darbe de Yahudi Zelenskiy’den

Zelenskiy, Avrupa Birliği’nin İran rejiminin ana askeri unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) "terör örgütü" olarak tanımlama kararı aldığını hatırlatarak, "Ukrayna'da biz bu kararı halihazırda aldık ve bu oluşumu terörist örgüt olarak tanımladık. Bizim için bu konu kapanmıştır" açıklamasında bulundu.

#2
Foto - Türkiye’yi reddeden İran’a bir darbe de Yahudi Zelenskiy’den

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda Rusya ile devam eden savaş başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ülkenin farklı bölgelerindeki altyapı ve enerji tesislerinin Rusya saldırılarında hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Ancak bölgeler arası bağlantıyı sürdürüyor ve ulaşım hatlarımızı işler halde tutuyoruz" dedi. Buna rağmen gün boyunca altyapıyı hedef alan füze saldırıları veya Shahed dronu saldırıları yapılmadığını belirten Zelenskiy, "Bu gelişme önemlidir ve ABD’nin durumu gerçekten değiştirme motivasyonuna sahip olduğunda, durumun değişebileceğini göstermektedir" dedi.

#3
Foto - Türkiye’yi reddeden İran’a bir darbe de Yahudi Zelenskiy’den

Savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar konusunda ABD ile çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Zelenskiy, "Anlaşılması gereken konular var; üzerinde daha fazla çalışılması gereken konular var. Güvenlik garantileri konusunda hazırız. Ukrayna'nın toparlanması ve daha fazla gelişmesi konusunda hükümet yetkilileri ve ekiplerimiz aktif olarak çalışıyor" dedi. Bu süre zarfında ABD’nin Rusya ile iletişimde kalarak diyaloğu teşvik etmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Zelenskiy, "Böylece Rus saldırıları ve Rus terörü elde edilebilecek sonuçları sekteye uğratamaz" diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye’yi reddeden İran’a bir darbe de Yahudi Zelenskiy’den

Avrupa Birliği’nin İran rejiminin ana askeri unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) "terör örgütü" olarak tanımlama kararını pratikte kabul ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Avrupa’daki prosedürler şu anda devam ediyor. Ukrayna'da biz bu kararı halihazırda aldık ve bu oluşumu terörist örgüt olarak tanımladık. Bizim için bu konu kapanmıştır" şeklinde konuştu. Dünyadaki tüm teröristlerin aynı muameleyi ve kınamayı hak ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Hiçbiri galip gelmemelidir. Hayatları korumaya yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) 30 Ocak tarihinde terör örgütü olarak tanımlanan oluşumlar listesine dahil edildiği bildirildi.

#5
Foto - Türkiye’yi reddeden İran’a bir darbe de Yahudi Zelenskiy’den

İran, ABD ile cuma günkü görüşmelerin İstanbul yerine Umman'a taşınmasını istemiş, Trump yönetimi, bu talebi kabul etmişti.

