Türkiye’yi reddeden İran’a bir darbe de Yahudi Zelenskiy’den
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şehirlerini vuran binlerce Shahed dronunu unutmayacaklarını belirterek İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) resmen terör örgütü ilan ettiklerini duyurdu. Avrupa Birliği’nin de benzer bir prosedür yürüttüğünü hatırlatan Zelenskiy, teröristlerin galip gelmemesi gerektiğini vurgulayarak İran rejimine karşı sert bir duruş sergiledi. ABD ve Avrupa ile güvenlik garantileri üzerine çalışmaya devam ettiklerini belirten lider, Rus terörüne destek veren her oluşumun aynı kınamayı hak ettiğini ifade etti.