Türkiye’yi reddeden İran’a bir darbe de Yahudi Zelenskiy’den

Avrupa Birliği’nin İran rejiminin ana askeri unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu’nu (DMO) "terör örgütü" olarak tanımlama kararını pratikte kabul ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Avrupa’daki prosedürler şu anda devam ediyor. Ukrayna'da biz bu kararı halihazırda aldık ve bu oluşumu terörist örgüt olarak tanımladık. Bizim için bu konu kapanmıştır" şeklinde konuştu. Dünyadaki tüm teröristlerin aynı muameleyi ve kınamayı hak ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Hiçbiri galip gelmemelidir. Hayatları korumaya yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) 30 Ocak tarihinde terör örgütü olarak tanımlanan oluşumlar listesine dahil edildiği bildirildi.