2021-09-30 17:42:52 Türkiye'yi hedef alan İran ateşle oynuyor! Bölgede askeri hareketlilik
Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı Karabağ zaferi sonrası İran'daki hazımsızlık zirve yaptı. Türkiye'nin bölgedeki siyasi haritayı değiştirdiğini, NATO, İsrail ve ABD'nin Hazar Denizi'ne ulaşmasının yolunu açtığını iddia eden İran, bölgede arka arkaya tatbikatlar düzenledi. Aliyev'in açık açık tepki göstermesinin ardından bu kez Azerbaycan sınırına bir ordu yığıldı. İşte dünyanın bir anda gözlerini çevirdiği bölgede yaşananlar...