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Dünya
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Türkiye'yi hedef alan İran ateşle oynuyor! Bölgede askeri hareketlilik

2021-09-30 17:42:52
Türkiye'yi hedef alan İran ateşle oynuyor! Bölgede askeri hareketlilik

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı Karabağ zaferi sonrası İran'daki hazımsızlık zirve yaptı. Türkiye'nin bölgedeki siyasi haritayı değiştirdiğini, NATO, İsrail ve ABD'nin Hazar Denizi'ne ulaşmasının yolunu açtığını iddia eden İran, bölgede arka arkaya tatbikatlar düzenledi. Aliyev'in açık açık tepki göstermesinin ardından bu kez Azerbaycan sınırına bir ordu yığıldı. İşte dünyanın bir anda gözlerini çevirdiği bölgede yaşananlar...

#1
Foto - Dağlık Karabağ'ın 44 günlük bir savaşın ardından Azerbaycan'a geçmesi üzerine rahatsızlığını gizlemeyen İran, Bakü yönetiminden gelen eleştirilere yeni bir tatbikata girişerek yanıt veriyor.

Dağlık Karabağ'ın 44 günlük bir savaşın ardından Azerbaycan'a geçmesi üzerine rahatsızlığını gizlemeyen İran, Bakü yönetiminden gelen eleştirilere yeni bir tatbikata girişerek yanıt veriyor.

#2
Foto - Azerbaycan lideri İlham Aliyev, İkinci Dağlık Karabağ savaşının başladığı tarih olan 27 Eylül'ün birinci yıldönümünde İran'ın sınırdaki gövde gösterilerine dikkat çekmişti.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, İkinci Dağlık Karabağ savaşının başladığı tarih olan 27 Eylül'ün birinci yıldönümünde İran'ın sınırdaki gövde gösterilerine dikkat çekmişti.

#3
Foto - İran'a ait TIR'ların Karabağ'a gönderildiğini ve bunun üzerine Azerbaycan ordusunun kontrole başladığını kaydeden Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

İran'a ait TIR'ların Karabağ'a gönderildiğini ve bunun üzerine Azerbaycan ordusunun kontrole başladığını kaydeden Aliyev, şu ifadeleri kullandı: "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz.

#4
Foto - Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor.

Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor."

#5
Foto - Bakü'den yükselen eleştirileri 'sürpriz' olarak niteleyen Tahran yönetimi ise, Azerbaycan sınırında yarın yeni bir tatbikat başlatacağını duyurdu. Kuzey sınırındaki gövde gösterisinin adı Hayber Fatihleri.

Bakü'den yükselen eleştirileri 'sürpriz' olarak niteleyen Tahran yönetimi ise, Azerbaycan sınırında yarın yeni bir tatbikat başlatacağını duyurdu. Kuzey sınırındaki gövde gösterisinin adı Hayber Fatihleri.

#6
Foto - İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DA VAR - İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, 'devasa' tatbikatta zırhlı ve topçu birliklerine insansız hava araçları (İHA), elektronik savaş birimleri ve helikopterlerin destek vereceğini söyledi.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DA VAR - İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, 'devasa' tatbikatta zırhlı ve topçu birliklerine insansız hava araçları (İHA), elektronik savaş birimleri ve helikopterlerin destek vereceğini söyledi.

#7
Foto - İran medyası ise, Azerbaycan sınırına sevk edilen yüzlerce zırhlı araç ve binlerce askerin görüntülerini yayınladı. Sosyal medyada ise, füzelerin yer aldığı videolar hayli revaçta.

İran medyası ise, Azerbaycan sınırına sevk edilen yüzlerce zırhlı araç ve binlerce askerin görüntülerini yayınladı. Sosyal medyada ise, füzelerin yer aldığı videolar hayli revaçta.

#8
Foto - İSRAİL MEDYASINDA HABER OLDU - İsrail'in Jerusalem Post gazetesi ise, gelişmeleri 'İran sınıra ordu yığarken Azerbaycan'la tansiyon yükseliyor' başlığıyla sundu, her şeyin Bakü yönetiminin kontrol noktaları kurmasıyla başladığını aktardı.

İSRAİL MEDYASINDA HABER OLDU - İsrail'in Jerusalem Post gazetesi ise, gelişmeleri 'İran sınıra ordu yığarken Azerbaycan'la tansiyon yükseliyor' başlığıyla sundu, her şeyin Bakü yönetiminin kontrol noktaları kurmasıyla başladığını aktardı.

#9
Foto - Dağlık Karabağ zaferi sonucunda Azerbaycan İran sınırının tümünü kontrol etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun işgal altında tutulan toprakları kurtardığı günlerde, İran'ın kuzeyinde yaşayan Azerbaycanlılar sınır hattına gelerek sevinç gösterilerinde bulundu.

Dağlık Karabağ zaferi sonucunda Azerbaycan İran sınırının tümünü kontrol etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun işgal altında tutulan toprakları kurtardığı günlerde, İran'ın kuzeyinde yaşayan Azerbaycanlılar sınır hattına gelerek sevinç gösterilerinde bulundu.

#10
Foto - Ancak değişen dengeler, İran'ı özellikle ticari anlamda endişeye sevk etti. Zira, savaş sonunda Azerbaycan Ermenistan ile imzaladığı anlaşma sayesinde Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan toprağı Nahçıvan ile bir kara koridoru kurmaya hazırlanıyor. Öncesinde, Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ticaret 30 yıldır İran üzerinden yapılıyordu. İran bu sayede hem Azerbaycan üzerinde politik etkiye sahip oluyor hem de bu ticaretten para kazanıyordu.

Ancak değişen dengeler, İran'ı özellikle ticari anlamda endişeye sevk etti. Zira, savaş sonunda Azerbaycan Ermenistan ile imzaladığı anlaşma sayesinde Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan toprağı Nahçıvan ile bir kara koridoru kurmaya hazırlanıyor. Öncesinde, Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ticaret 30 yıldır İran üzerinden yapılıyordu. İran bu sayede hem Azerbaycan üzerinde politik etkiye sahip oluyor hem de bu ticaretten para kazanıyordu.

#11
Foto - İRAN ZAFERİ HAZMEDEMEDİ - Dahası, yeni dönemde açılacak koridorla Türkiye ve Orta Asya arasındaki ticaretin rotası tamamen değişebilir. Türkiye-İran arasındaki mevcut rota, Tahran yönetimi için fazlasıyla kârlı. ürkiye'den girip Türkmenistan sınırından çıkan bir kamyon, 1.800 kilometrelik bu yol için İran'a yaklaşık 700-800 dolar geçiş ücreti ödüyor.

İRAN ZAFERİ HAZMEDEMEDİ - Dahası, yeni dönemde açılacak koridorla Türkiye ve Orta Asya arasındaki ticaretin rotası tamamen değişebilir. Türkiye-İran arasındaki mevcut rota, Tahran yönetimi için fazlasıyla kârlı. ürkiye'den girip Türkmenistan sınırından çıkan bir kamyon, 1.800 kilometrelik bu yol için İran'a yaklaşık 700-800 dolar geçiş ücreti ödüyor.

#12
Foto - Türkiye'nin Güney Kafkasya'da büyüyen rolü ve Rus barış gücünün bölgede konuşlanması İran için alarm zillerini çaldıran diğer nedenler. Rusya'yı partneri olarak gören İran, bu ikinci olgudan daha az endişe duysa da Tahran'ın Kafkasya'da artan Türk etkisini kabullenmesi kolay değil.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da büyüyen rolü ve Rus barış gücünün bölgede konuşlanması İran için alarm zillerini çaldıran diğer nedenler. Rusya'yı partneri olarak gören İran, bu ikinci olgudan daha az endişe duysa da Tahran'ın Kafkasya'da artan Türk etkisini kabullenmesi kolay değil.

#13
Foto - İslami Devrim Muhafızları ile yakından ilişkili muhafazakar Civan gazetesi, Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin rolünü incelediği analizde

İslami Devrim Muhafızları ile yakından ilişkili muhafazakar Civan gazetesi, Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin rolünü incelediği analizde "Türkiye bölgede Rusya'nın etkisini azaltmaya çalışıyor, jeopolitik, ekonomik ve enerji alanında çıkarlar hedefliyor" ifadesini kullanıp devam etmişti:

#14
Foto -

"Türkiye'nin yaklaşımı ABD'nin Rusya'yı kısıtlama stratejisiyle genel olarak uyumlu. İran'ın jeopolitik çıkarlarını yeni bir koridor kurarak ihlal etmek akıllıca bir yaklaşım değil. İran Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapılan bu girişimlere tolerans göstermeyecektir ve bu koridoru kabul etmeyecektir."

#15
Foto - İran'da Türkiye'nin bölgedeki siyasi haritayı değiştirdiğini, NATO, İsrail ve ABD'nin Hazar Denizi'ne ulaşmasının yolunu açtığını ileri sürmüştü.

İran'da Türkiye'nin bölgedeki siyasi haritayı değiştirdiğini, NATO, İsrail ve ABD'nin Hazar Denizi'ne ulaşmasının yolunu açtığını ileri sürmüştü.

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