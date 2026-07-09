Trump tehdit etti! 'Saldırılar daha da şiddetlenebilir'
Trump, "İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde ABD'nin saldırıları çok daha ağır olacak." dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trump, "İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde ABD'nin saldırıları çok daha ağır olacak." dedi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılarına ait olduğu belirtilen bir görüntüyü paylaştı.
Paylaşımında, "Bu saldırı, İran'ın dün gemileri bombalamasına misilleme niteliğindedir. Eğer tekrar yaşanırsa çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, İran'ın ticari gemileri hedef aldığı iddiası üzerine yeni hava saldırıları düzenlediklerini bildirdi.
Komutanlık, saldırılar kapsamında İran'a ait yaklaşık 90 askeri noktanın vurulduğunu öne sürdü.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıların karşılıksız kalmayacağını belirterek, Tahran'ın gerekli yanıtı vereceğini ifade etti.
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