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Trump tehdit etti! 'Saldırılar daha da şiddetlenebilir'

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump tehdit etti! 'Saldırılar daha da şiddetlenebilir'

Trump, "İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde ABD'nin saldırıları çok daha ağır olacak." dedi.

#1
Foto - Trump tehdit etti! 'Saldırılar daha da şiddetlenebilir'

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılarına ait olduğu belirtilen bir görüntüyü paylaştı.

#2
Foto - Trump tehdit etti! 'Saldırılar daha da şiddetlenebilir'

Paylaşımında, "Bu saldırı, İran'ın dün gemileri bombalamasına misilleme niteliğindedir. Eğer tekrar yaşanırsa çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Trump tehdit etti! 'Saldırılar daha da şiddetlenebilir'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, İran'ın ticari gemileri hedef aldığı iddiası üzerine yeni hava saldırıları düzenlediklerini bildirdi.

#4
Foto - Trump tehdit etti! 'Saldırılar daha da şiddetlenebilir'

Komutanlık, saldırılar kapsamında İran'a ait yaklaşık 90 askeri noktanın vurulduğunu öne sürdü.

#5
Foto - Trump tehdit etti! 'Saldırılar daha da şiddetlenebilir'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıların karşılıksız kalmayacağını belirterek, Tahran'ın gerekli yanıtı vereceğini ifade etti.

#6
Foto - Trump tehdit etti! 'Saldırılar daha da şiddetlenebilir'

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