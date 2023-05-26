Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine çok kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluk umutları azalan sarı lacivertliler, gelecek sezon planlamasını da yapmaya başladı. Kanarya arayışlarını sürdürürken, takımın yıldız oyuncularına da ciddi talipler var. Fenerbahçeli yıldız, Sivasspor maçında izlenirken, masadaki rakam da belli oldu.