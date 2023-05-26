  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
16
Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

2023-05-26 09:10:02
Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine çok kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluk umutları azalan sarı lacivertliler, gelecek sezon planlamasını da yapmaya başladı. Kanarya arayışlarını sürdürürken, takımın yıldız oyuncularına da ciddi talipler var. Fenerbahçeli yıldız, Sivasspor maçında izlenirken, masadaki rakam da belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Süper Lig'in bitimine çok kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

#2
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluk umutları azalan sarı lacivertliler, gelecek sezon planlamasını da yapmaya başladı.

#3
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Kanarya arayışlarını sürdürürken, takımın yıldız oyuncularına da ciddi talipler var.

#4
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Mergim Berisha'nın F.Bahçe defteri kapandı. 2 Eylül 2021'de Salzburg'tan 5 milyon Euro bedelle alınan Alman forvet, bu sezonun başında 300 bin Euro kiralama ve 4 milyon Euro (85.5 milyon TL) satın alma opsiyonu ile Bundesliga ekibi Augsburg'a gönderildi.

#5
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Sabah'a göre; Alman kulübü ile 24 maçta 10 gol ve 4 asist ile eski günlerine dönen 25 yaşındaki oyuncu için Augsburg da opsiyonu kullandı ve futbolcuyu kadrosuna kattı.

#6
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Bild'in haberindeki bir diğer detay ise Berisha'nın 20 milyon Euro'ya (428 milyon TL) başka kulübe satılacağı oldu.

#7
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Manchester United'ın Hollandalı orta sahası Donny van de Beek oldu.

#8
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Ajax altyapısından yetişip müthiş bir performansla adını duyuran Hollandalı yıldız, 2020'de büyük beklentilerle 39 milyon Euro'ya Manchester United'a imza atmıştı. Ancak burada bir türlü bekleneni veremeyen Van de Beek, artık gözden çıkartıldı.

#9
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Sarı-Lacivertliler de 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Hollandalı yıldızın Türk menajerleri Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun'la temasa geçilmesi bekleniyor.

#10
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Fenerbahçe'nin ilk hedefi, Hollandalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak. Kırmızı Şeytanlar, daha önce Van de Beek'i Everton'a kiralık olarak göndermişti.

#11
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Van de Beek'in Türk menajerleri Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun ile kısa sürede bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

#12
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Eğer oyuncu cephesinden olumlu sinyaller gelirse, Manchester United ile pazarlık masasına oturulacağı belirtildi.

#13
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Anderlecht Yardımcı Antrenörü Robin Veldman, Sivasspor ile oynanan kupa maçında Ülker Stadyumu'ndaydı.

#14
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Radarında ise Attila Szalai vardı. Zenit, Wolfsburg, Everton ve Valencia'nın da takibinde olan Macar oyuncu için Anderlecht de sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.

#15
Foto - Türkiye'yi ayağa kaldıracak hamle! Bunu ilk kez yaptılar... Sivas maçında tribündeydiler!

Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefi ise yetenekli oyuncuyu takımda tutabilmek. 25 yaşındaki stoperin 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunurken ayrılmak istemesi halinde ise gelen teklifler değerlendirilecek.

Türkiye'ye nefret besleyenlerin tercihi Kılıçdaroğlu oldu!
Sosyal Medya

Türkiye'ye nefret besleyenlerin tercihi Kılıçdaroğlu oldu!

Türkiye'de 28 Mayıs seçimlerine günler kalırken, Fransa'da yaşayan Ermeni diasporası da Kandil'in kendisine oy istediği Millet İttifakı'nın ..
İmamoğlu'ndan ilginç 'PKK' cevabı: Tövbe estağfurullah
Gündem

İmamoğlu'ndan ilginç 'PKK' cevabı: Tövbe estağfurullah

HDP ve Kandil'in sürekli destek açıklamasında bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na sorula..
Ümit Özdağ fitilini ateşledi, Tanju Özcan harekete geçti!
Siyaset

Ümit Özdağ fitilini ateşledi, Tanju Özcan harekete geçti!

Irkçı Tanju Özcan, belediye binasına astırdığı pankartla Suriyeliler başta olmak üzere Arap kökenli göçmen vatandaşları hedef aldı...
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na Zengezur Koridoru tepkisi
Gündem

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na Zengezur Koridoru tepkisi

2. turda Cumhur İttifakı'nı tercih eden Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi...
Millet İttifakı'na şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Siyaset

Millet İttifakı'na şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar

28 mayıs seçimlerine günler kalırken; Diyarbakır’da Gelecek Partisi ve Güç Birliği Partisi’nden istifa eden başkan ve ekipleri topluca AK Pa..
Katar'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! 'Parasını biz verip yapacağız' diyerek dünyaya duyurdular
Gündem

Katar'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! 'Parasını biz verip yapacağız' diyerek dünyaya duyurdular

Katar Devlet Kalkınma Fonu, Türkiye'de yaşanan sığınmacılara yardım eli uzatarak binlerce konut yapma kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23