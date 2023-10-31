  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
6
Türkiye'ye TCG Anadolu müjdesi! Perşembe gününe kadar...

2023-10-31 09:11:08
Türkiye'ye TCG Anadolu müjdesi! Perşembe gününe kadar...

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisiyle ilgili önemli bir müjde verdi.

#1
Foto - Türkiye'ye TCG Anadolu müjdesi! Perşembe gününe kadar...

TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da bulunuyor.

#2
Foto - Türkiye'ye TCG Anadolu müjdesi! Perşembe gününe kadar...

Gemiyle ilgili büyük bir müjde verildi.

#3
Foto - Türkiye'ye TCG Anadolu müjdesi! Perşembe gününe kadar...

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.

#4
Foto - Türkiye'ye TCG Anadolu müjdesi! Perşembe gününe kadar...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

#5
Foto - Türkiye'ye TCG Anadolu müjdesi! Perşembe gününe kadar...

MSB'den yapılan açıklamaya göre, "Millî Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul’da halkımızın ziyaretine açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemimiz 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözlerinin ardından ABD'den Türkiye mesajı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözlerinin ardından ABD'den Türkiye mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin "değerli" bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, ittifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmay..
TED Antalya Koleji'nde skandal 29 Ekim sözleri!
Gündem

TED Antalya Koleji'nde skandal 29 Ekim sözleri!

Türkiye Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji'ndeki 29 Ekim kutlamalarında konuşma yapan okul yetkilisi, öğrencilere siyasi görüşünü aşılayara..
Putin Filistin'de çözüm yolunu açıkladı
Dünya

Putin Filistin'de çözüm yolunu açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalara değinerek, “Çatışmanın çözümü egemen bir Filistin devletinin ..
Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı
Gündem

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

Bebek katillerinin Gazze girme denemeleri hüsranla sonuçlanmaya devam ediyor. Onlarca İsrail tankı Gazze sınırında Hamas tarafından bomba ya..
2’si resmi 1’i dini nikahlı 3 eşini katletti: Sen nasıl bir psikopatsın
Gündem

2’si resmi 1’i dini nikahlı 3 eşini katletti: Sen nasıl bir psikopatsın

Manisa Saruhanlı ilçesinde yaşayan ve 1984'te ilk eşini, 2023'te ise ikinci eşini canice katleden Necati Akpınar, şimdi de birlikte yaşadığı..
31 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (31 Ekim 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23