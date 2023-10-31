2023-10-31 09:11:08 Türkiye'ye TCG Anadolu müjdesi! Perşembe gününe kadar...
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisiyle ilgili önemli bir müjde verdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisiyle ilgili önemli bir müjde verdi.
TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da bulunuyor.
Gemiyle ilgili büyük bir müjde verildi.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, "Millî Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul’da halkımızın ziyaretine açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemimiz 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek" denildi.
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