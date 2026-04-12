F-16'lar apar topar bırakıldı: F-35 savaş uçakları geliyor
Son yaşanan savaşlar birçok ülkeyi savunma alanında adım atmaya itti. F-16'ları emekliye ayırma planını devreye alan ülke F-35 savaş uçakları için kolları sıvadı.
Star'da yer alan habere göre, Avrupa'da savaş uçağı alımları hız kazanırken, Romanya'nın hava kuvvetlerini yenilemek için önemli bir adım atabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.
İddialara göre Bükreş yönetimi, envanterinde bulunan eskiyen General Dynamics F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının yerine 10 adet Lockheed Martin F-35 Lightning II alımına sıcak bakıyor.
Savunma kaynaklarına göre olası plan kapsamında Romanya Hava Kuvvetleri, mevcut F-16 filosunu envanterinde emekliye ayırarak yerini beşinci nesil F-35 savaş uçağı ile doldurmayı hedefliyor.
Bu adımın gerçekleşmesi halinde Romanya, Avrupa'da F-35 savaş uçağı kullanan ülkeler arasında yerini almış olacak.
Uzmanlar, F-35 savaş uçağı tercihinin bölgede caydırıcı bir güç olmak için önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Özellikle gelişmiş sensör sistemleri, düşük radar görünürlüğü ve ağ merkezli savaş kabiliyeti sayesinde F-35 savaş uçakları, modern hava savaşının en önemli platformlarından biri olarak görülüyor.
