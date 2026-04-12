Özel hastanedeki bu fahiş fiyata dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Özel hastanedeki bu fahiş fiyata dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Özel hastanelerin fahiş ücret taleplerine karşı vatandaşın imdadına Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) yetişti. Bel fıtığı ameliyatı sonrası hastane tarafından kendisinden mevzuata aykırı şekilde yüksek ücret alınan bir vatandaşın şikâyeti, sağlık sektöründeki "ilave ücret" kurnazlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Foto - Özel hastanedeki bu fahiş fiyata dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir kişiden, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine aykırı şekilde alınan 34 bin 638 lira tutarındaki ücretin, yasal faiziyle birlikte iade edilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Foto - Özel hastanedeki bu fahiş fiyata dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Özel hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir kişi, tetkikler hariç 73 bin lira ödeme yaptı. e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde işlemle ilgili 19 bin 180 lira tutarında ücret gözüktüğünü fark eden vatandaş, fazladan alınan paranın iadesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Foto - Özel hastanedeki bu fahiş fiyata dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Bunun üzerine inceleme başlatan KDK, konuyla ilgili özel hastaneden görüş istedi. Hastane yönetiminden kuruma gönderilen yazıda, "hastanın kendi rızasıyla özel sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediği ve ücret farkını ödemeyi kabul ettiği" öne sürüldü.

Foto - Özel hastanedeki bu fahiş fiyata dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Yazıda, hastanın bilgisi ve rızası dahilinde ödenen ücretin iadesinin yapılamayacağı belirtildi.

Foto - Özel hastanedeki bu fahiş fiyata dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) gönderilen yazıda ise Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki hükümler kapsamında, söz konusu ameliyat için kurum tarafından hastaneye 19 bin 180 lira ödendiği ifade edildi.

Foto - Özel hastanedeki bu fahiş fiyata dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

Tebliğdeki hükümlere göre, SGK'ye faturalanan tutarın iki katına kadar ücretin hastanece talep edilebileceği hatırlatılan yazıda, aradaki 34 bin 638 liranın fazladan alındığı kaydedildi. Söz konusu hastane ile imzalanan Afiliye Üniversitesi Protokolü'nde cezai yaptırım maddesi bulunmadığından hastaneye ceza uygulanamadığı aktarılan yazıda, bu nedenle mevzuata aykırı olsa dahi hastaya ücret iadesinin yapılamayacağı belirtildi.

Foto - Özel hastanedeki bu fahiş fiyata dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz

"SAĞLIK HAKKINA ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALE" Başvurucuyu haklı bulan KDK, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine aykırı şekilde alınan 34 bin 638 lira tutarındaki ücret farkının, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte vatandaşa ödenmesi yönünde hastaneye tavsiyede bulundu. Kurum, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için özel sağlık hizmeti sunucularıyla gerçekleştirilecek Afiliye Protokolü veya hizmet satın alımı sözleşmelerinde, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinin uygulanmasına dönük koruyucu, önleyici ve yaptırım uygulayıcı düzenlemelerin yapılmasını SGK'ye önerdi. KDK'nin kararında şu ifadeler yer aldı: "Başvuranın bel fıtığı ameliyatı olmak amacıyla sağlık hizmeti almış olduğu hastane tarafından ilave ücret sınırını aşan bir hizmet bedeli alınması, bununla beraber SGK tarafından konuya ilişkin herhangi bir koruyucu önlemin alınmayıp gerekli yaptırımların da uygulanmaması sonucunda gerçekleşen müdahale yönünden, başvuranı katlanılamayacak seviyede zor duruma düşürecek aşırı ve orantısız bir külfetin ortaya çıktığı, bu açıdan başvuranın sağlık hakkı ile vücut bütünlüğünün korunması hakkına ölçüsüz bir müdahalede bulunulduğu değerlendirilmiştir."

