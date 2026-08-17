Türkiye'ye savaş açan ülke tarım arazilerini hedef almaya başladı: Havadan her yere püskürtmeye başladılar
Türkiye'ye son dönemde akılalmaz tehditler savuran İsrail'in komşudaki tarım arazilerini yok etmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'ye son dönemde akılalmaz tehditler savuran İsrail'in komşudaki tarım arazilerini yok etmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Mepanws'te yer alan habere göre, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra Tarım Müdürlüğü, geniş tarım arazilerinin geçtiğimiz ocak ayında İsrail tarafından pestisit püskürtülmesi sonucu zarar gördüğünü açıkladı.
Müdürlükten bir kaynak, "Kuneytra'da 3 bin 729 dönüm mera, kışlık ürün ekili 1023 dönüm arazi ve 140 dönüm meyve bahçesi söz konusu pestisitlere maruz kalması nedeniyle zarar gördü" dedi.
İsrail'e ait tarım uçakları daha önce Kuneytra'nın kuzey ve güney kırsalındaki tarım arazileri ile meraların üzerine kimyasal maddeler püskürtmüştü.
Kaynak, "İsrail ordusunun ateşkes hattı boyunca püskürttüğü madde, bilimsel olarak herbisit olarak bilinen ve yabani bitkileri yok etmek için kullanılan bir ot öldürücü" dedi ve püskürtme faaliyetlerinden zarar gören çiftçi sayısının 255'e ulaştığını belirtti.
Tarım Müdürlüğü şubat ayında yaptığı açıklamada, saha incelemelerinin sonuçlarının "ilaç püskürtülen bölgelerde, özellikle yabani otlarda bitki örtüsünün tamamen zarar gördüğünü" ortaya koyduğunu ve bunun "bu kimyasal maddelerin doğal çevre ve ekolojik denge üzerindeki doğrudan etkisine işaret ettiğini" bildirmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23