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Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

2024-01-30 11:02:18
Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye için Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu 23 milyar dolar değerindeki askeri satış, 32 adet "F-16 C Blok 70" savaş uçağı, 8 adet "F-16 D Blok 70" savaş uçağı ve hali hazırda kullanılan 79 adet F-16 uçağının V-Konfigürasyonuyla modernize edilmesi için ilgili teknik ekipmanları içeriyor. ABD Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, satışa sıcak bakıyor.

#1
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 23 milyar dolar değerindeki 40 adet F-16 savaş uçağı ve F-16 modernizasyon kiti satışına onay verdiğini Kongre'ye resmi olarak bildirmesinin ardından ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan konuyla ilgili detaylı açıklama geldi.

#2
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne 23 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı ve uçakların modernizasyonuyla ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu muhtemel satışı bildiren belgeyi teslim etti" ifadeleri kullanıldı.

#3
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Türkiye'nin 32 adet "F-16 C Blok 70" uçağı, 8 adet "F-16 D Blok 70" uçağı ve hali hazırda kullandığı 79 adet F-16 uçağını V-Konfigürasyonu ile modernize etmek için ilgili ekipman alacağı kaydedildi. Satışa birçok teknik ekipmanının da dahil olduğu vurgulanan açıklamada, "Tahmini toplam maliyet 23 milyar dolar olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

F-16 Blok 70 savaş uçakları, AESA Radar sayesinde mevcut F-16'lardan ayrılarak 4'üncü nesil yerine 4.5'inci nesil olarak kabul ediliyor.

#5
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılım süreciyle ilgili çıkan olumlu kararın ardından gözler ABD'nin Türkiye'ye vermesi gereken F-16'lara çevrildi.

#6
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Biden, konuyla ilgili Temsilciler Meclisine teslimat için mektup göndererek talimatta bulundu.

#7
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Buna göre Türkiye ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti alacak.

#8
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Bu gelişmeler sonrası F-16 ile F-35 savaş uçakları arasındaki farkların merak konusu oldu.

#9
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

İşte bu iki savaş uçağı hakkında bilmeniz gereken temel farklar.

#10
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Bu iki savaş uçağı arasındaki temel farklar burada yer alıyor. F-16 ile F-35 savaş uçakları arasındaki farklar bu şekildedir:​

#11
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Kilo farkı: F35'in 31 bin 751 kg. F16'nın ise 19 bin 187 kg.

#12
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Hız: F35'in 1,932 km/sa. F16'nın ise 2,124 km/sa.

#13
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Menzil farkı: F35'in 2 bin 778 km. F16'nın ise 4 bin 223 km.

#14
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Yük kapasitesi: F35'in 8 bin 160 kg, F16'nın ise 7 bin 167 kg.

#15
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Savaş becerileri: F35, F16'dan daha fazla silah taşıyabiliyor. f-35'ler görünmezlik teknolojisine sahip,

#16
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Maliyet: F35'in 115.5 milyon dolar, F16'nın ise 18 milyon dolar seviyesinde.

#17
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

F-16 fiyat/performans konusunda oldukça verimli bir uçaktır. Görece daha basit görevler için bulunmaz bir nimettir. İt dalaşı konusunda en iyilerdendir. Hava sahasını koruma konusunda F-22, F-15, EF-2000 veya Su-35 gibi bir hava üstünlük uçağı kadar olmasa da rahatlıkla güvenilebilecek bir uçaktır.

#18
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

F-35 ise çok daha pahalı olmasına karşın günümüz dünyası için oldukça yeni teknolojiler içermekte, kullanıcısına müthiş imkanlar sağlamaktadır. Düşük görünürlük özelliği ile düşman radarları tarafından belli bir mesafeye kadar tespit edilememesi sayesinde sahibine düşman topraklarının içlerine sızma kabiliyeti kazandırıyor olması oldukça stratejik bir yetenektir.

#19
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Aynı şekilde havada ki düşman uçaklarının da onu geç tespit etmesi ciddi anlamda fark oluşturan bir özelliktir. Ağ merkezli harp kavramını tam anlamıyla kullanabilme kabiliyeti sayesinde kullanıcı hava kuvveti için tam anlamıyla bir kuvvet çarpanı vasfı taşımaktadır.

#20
Foto - Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Sonuç olarak: Her iki uçakta kendi klasmanlarında oldukça iyi uçaklar. Görev tanımları birbirine yakın olmakla birlikte aslında bir yerlerde birbirinden farklı oldukları için aslında bu iki uçağın karşılaştırılması çok da doğru değildir fakat yine de niteliksel ve niceliksel olarak yapılan karşılaştırmalar ortaya böyle bir netice çıkarıyor.

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