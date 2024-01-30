Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Sonuç olarak: Her iki uçakta kendi klasmanlarında oldukça iyi uçaklar. Görev tanımları birbirine yakın olmakla birlikte aslında bir yerlerde birbirinden farklı oldukları için aslında bu iki uçağın karşılaştırılması çok da doğru değildir fakat yine de niteliksel ve niceliksel olarak yapılan karşılaştırmalar ortaya böyle bir netice çıkarıyor.