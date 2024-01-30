2024-01-30 11:02:18 Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar
ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye için Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu 23 milyar dolar değerindeki askeri satış, 32 adet "F-16 C Blok 70" savaş uçağı, 8 adet "F-16 D Blok 70" savaş uçağı ve hali hazırda kullanılan 79 adet F-16 uçağının V-Konfigürasyonuyla modernize edilmesi için ilgili teknik ekipmanları içeriyor. ABD Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, satışa sıcak bakıyor.