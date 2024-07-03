Türkiye'ye S-400 ayıbı

The Times of India ve Sputnik gazeteleri bu işbirliğinin temel amacının Hindistan'daki S-400 hava savunma sistemini önemli ölçüde geliştirmek ve iyileştirmek olduğunu bildirdi. Ayrıca bu sistemler için kritik bileşenlerin yerel olarak üretilmesi planlanıyor ki bu da Hindistan'ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi vaat eden bir gelişme.