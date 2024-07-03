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Türkiye'ye S-400 ayıbı

2024-07-03 14:48:30
Türkiye'ye S-400 ayıbı

Türkiye'nin S-400 tedariki sonrası bir dizi yaptırım uygulayıp Türk ekonomisini zor duruma düşürmeye çalışan ABD, diğer tarafta ikiyüzlü bir tutum sergiliyor.

1
#1
Foto - Türkiye'ye S-400 ayıbı

Türkiye yaptırım uygulayan ve F-35 savaş uçaklarını vermeyen ABD, Hindistan'a karşı üç maymunu oynuyor.

#2
Foto - Türkiye'ye S-400 ayıbı

Yine aynı şekilde Rusya da "Türkiye'ye teknoloji transferi yapmayacağız, parça üretmeyeceğiz" demesine rağmen S-400 parçalarının Hindistan'da üretilmesine izin vererek yanlı bir tutum sergilediğini bir kez daha gösterdi.

#3
Foto - Türkiye'ye S-400 ayıbı

Öte yandan ABD yönetimi, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları Hindistan'dan muaf tutarken Yeni Delhi yönetiminden yeni bir hamle geldi.

#4
Foto - Türkiye'ye S-400 ayıbı

Hindistan ve Rusya, S-400 parçalarının Hindistan sınırları içerisinde üretimi ve bakımı için bir ortak girişim kurarak benzersiz bir işbirliğine imza atıyor.

#5
Foto - Türkiye'ye S-400 ayıbı

Hindistan ve Rusya, S-400 parçalarının Hindistan sınırları içerisinde üretimi ve bakımı için bir ortak girişim kurarak benzersiz bir işbirliğine imza atıyor.

#6
Foto - Türkiye'ye S-400 ayıbı

The Times of India ve Sputnik gazeteleri bu işbirliğinin temel amacının Hindistan'daki S-400 hava savunma sistemini önemli ölçüde geliştirmek ve iyileştirmek olduğunu bildirdi. Ayrıca bu sistemler için kritik bileşenlerin yerel olarak üretilmesi planlanıyor ki bu da Hindistan'ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi vaat eden bir gelişme.

#7
Foto - Türkiye'ye S-400 ayıbı

Daha önce 2019 yılında Rostec CEO'su Sergey Chemezov, Hindistan'da S-400 yedek parçaları üretmeyi planladıklarını söylemişti. Hindistan 2015 yılı başında Rus yapımı S-400 füze sistemini 5,43 milyar ABD Doları karşılığında satın almıştı. Bu hamle, Rusya'dan askeri teçhizat satın alan ülkelere yaptırım uygulamakla tehdit eden ABD'yi kızdırmıştı.

#8
Foto - Türkiye'ye S-400 ayıbı

Ancak Rusya'dan S-400 sistemi satın aldığı için CAATSA yaptırımlarına maruz kalan Türkiye'nin aksine Hindistan herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı. ABD'li yetkililer iddiaları reddetse de Amerikan savunma şirketleri Hindistan'da F-35 sergiliyor.

#9
Foto - Türkiye'ye S-400 ayıbı

KAYNAK: GDH DEFENCE

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