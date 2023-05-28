Türkiye'ye resmen kıyamet uyarısı! Oran açıklandı! Duyanların gözüne bir gram uyku girmiyor

Bundan yaklaşık 10 bin yıl önce başlayan Holosen döneminde Orta Anadolu'da büyük göller oluşmuştu. Bu dönemlerde Van ve Muş ya da Konya kapalı havzasının tamamının göllerle kaplı olduğu düşünülüyor. Bugün Türkiye'nin göller yöresindeki gibi birçok göl, bu büyük su kütlelerinin binlerce yıl boyunca buharlaşması sonucunda oluşmuş kalıntılar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Hidrobiyoloji alanında çalışan Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, "Beyşehir Gölü Türkiye'deki göllerin tipik bir örneği: Derinliği 6 metre yüzdey alanı 700 kilometrekare" diyor ve ekliyor: Bundan yaklaşık 10 bin yıl önce başlayan Holosen döneminde Orta Anadolu'da büyük göller oluşmuştı. Bu dönemlerde Van ve Muş ya da Konya kapalı havzasının tamamının göllerle kaplı olduğu düşünülüyor. Bugün Türkiye'nin göller yöresindeki gibi birçok göl, bu büyük su kütlelerinin binlerce yıl boyunca buharlaşması sonucunda oluşmuş kalıntılar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Hidrobiyoloji alanında çalışan Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, "Beyşehir Gölü Türkiye'deki göllerin tipik bir örneği: Derinliği 6 metre yüzdey alanı 700 kilometrekare" diyor.