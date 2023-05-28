2023-05-28 09:56:42 Türkiye'ye resmen kıyamet uyarısı! Oran açıklandı! Duyanların gözüne bir gram uyku girmiyor
Türkiye bir yandan dünyayı kasıp kavuran küresel iklim değişikliği yani "Doğanın kıyameti" olarak adlandırılan süreçle boğuşuyor. Türkiye'nin gölleri hakkında ortaya çıkan son istatistik de insanları büyük bir üzüntüye uğrattı. İşte detaylar... Türkiye, küresel iklim değişikliğinin en şiddetli şekilde bu yıl yaşadı. Yaz ayları gelmesine rağmen bir türlü havalar ısınmadı. Kış aylarında da İstanbul'a kar yağmadı. Havalar insanları ürkütmeye devam ederken, Türkiye'deki göller hakkında yapılan bir araştırma içerisinde bulunduğumuz durumun ne kadar kötü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.