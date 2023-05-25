Türkiye'ye para akacak! 3 günde 75 milyon Euro... Gündemi altüst etti!

Finalin uzun vadeli etkilerinin olacağına da değinen Genel Müdür Avşar Gürdal sözlerine şunları ekledi: “Bu tarz organizasyonların şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkısı var. Şehrimize bir kere gelen turist, tekrar gelmek istiyor. Ülkesine döndüğü zaman akrabalarına, arkadaşlarına, tanıdıklarına ülkemizi anlatıyor ve onları da aslında ülkemize çekmiş oluyor. Dolayısıyla uzun vadeli etkisi, ülkemizdeki turizmin artması yönünde diyebilirim. Finalde ülkemize geldiğinde bir turist, takriben 300 dolar harcıyor. Burada da 3 gün kalmasını bekliyoruz. 3 günde de 900 dolar harcama yapmasını bekliyoruz. Şöyle bir istatistik daha var; gelen bir turistin yaklaşık yarısı, başka şehirlere de gidiyor ve bir yüzde 30 da orada ekstradan harcama yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bin Euronun üstünde harcama yapacağını tahmin ediyoruz. Finallerde en çok konaklama ve restoran harcamalarında artış görüyoruz. Bu iki sektör normal harcamalarının da en tepesinde yer alan takribi 20’şer paya sahip olan sektörler. Bu iki sektör yine bu payı alacaklardır ve en çok harcama buradan gerçekleşecektir. Fakat ülkemizde, finalin diğer yapıldığı ülkelere ek olarak birkaç sektörün de ortalaması diğer ülkelerin üstünde. Giyim, kuyum ve sağlık bunlardan biridir. Turistlerin bu sektörlerde de harcamalarını artıracağını öngörüyoruz.”