Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına son vermek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapan siyah beyazlılar, Al-Musrati, Joe Worrall, Svensson ve Ernest Muci'yi transfer etti. Tüm bu transferler sonrası Kartal'ın 3. yıldız transferi de belli olurken, oyuncunun geleceği tarih de netleşti. İşte o isim ve tüm detaylar...