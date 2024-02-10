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Spor
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Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

2024-02-10 14:06:18
Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına son vermek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapan siyah beyazlılar, Al-Musrati, Joe Worrall, Svensson ve Ernest Muci'yi transfer etti. Tüm bu transferler sonrası Kartal'ın 3. yıldız transferi de belli olurken, oyuncunun geleceği tarih de netleşti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına son vermek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamleler yapan siyah beyazlılar, Al-Musrati, Joe Worrall, Svensson ve Ernest Muci'yi transfer etti.

#3
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Tüm bu transferler sonrası Kartal'ın 3. yıldız transferi de belli olurken, oyuncunun geleceği tarih de netleşti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Kulüp başkanı Hasan Arat geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkarken kulüp kaynakları Londra'ya, yakın çevresinden isimler ise Katar'a gittiğini ifade etmişti.

#5
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Ancak Arat ile birlikte ikinci başkan Hüseyin Yücel'in gizli operasyon kapsamında soluğu Polonya'nın başkenti Varşova'da aldığı ortaya çıktı.

#6
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Ernest Muci için iki gün boyunca Legia Varşova ile görüşmeler yürüten siyah-beyazlılar, istediklerini elde etti ve hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

#7
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

3.5 YILLIK SÖZLEŞME, 1.8 MİLYON EURO MAAŞ

#8
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Beşiktaş, özellikle teknik direktör Fernando Santos'un çok istediği 22 yaşındaki 10 numara için Polonya ekibine taksitlerle 10 milyon Euro (330 milyon TL) ödeyecek.

#9
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Arnavut futbolcu ise 3.5 yıllık sözleşme kapsamında bu sezon 900 bin Euro, daha sonra da sezon başına 1.8 milyon Euro alacak.

#10
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Portekiz ekibi ilk temasta buna yanaşmasa da yoğun pazarlıkların ardından Beşiktaş, karşı tarafı ikna etti.

#11
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Musrati'nin, Braga'dan takım arkadaşı olan eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'dan çok olumlu bilgiler aldığı, Serdar'ın "Hiç düşünme, hemen git" dediği ve bunun da kararında önemli olduğu öğrenildi.

#12
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Tecrübeli oyuncu için Kartal, Braga'ya 1 milyon Euro kiralama ücreti verecek. 11 milyon Euro+2.5 milyon Euro bonuslar içeren zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Libyalı futbolcu, yıllık 2.5 milyon Euro maaş kazanacak.

#13
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Sözleşmesi ise 3.5 yıllık... Al-Musrati, Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödemesi yapılan oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

#14
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Özel uçakla dün akşam İstanbul'a getirilen Muci, "Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Çok mutluyum. Taraftarımızla, hocamızla ve takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsanevi kulübe gelmek paha biçilemez. Hızlı bir transfer oldu" dedi.

#15
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

İkinci Başkan Hüseyin Yücel ise "Muci'nin ensesinde Kartal dövmesi var. Doğum günü de 19.03. Kardeşimizin Instagram hesabı var. Beşiktaşlılar onu takip etsin" diye konuştu.

#16
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

İlk olarak santrfor oynayan Arnavut futbolcu, son 3 sezondur 10 numara mevkisine evrildi. İleri uçta 24 gol-7 asistlik performans sergilerken 10 numarada ağları 7 kez sarsıp 3 asist gerçekleştirdi

#17
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Kariyeri boyunca 6 ve 8 numarada ter döken Al-Musrati, 187 maçta 15 gol-10 asistle oynadı. Bu sezon sakatlığından dolayı sadece 11 karşılaşmada boy gösterse de 5 gollük (4 gol-1 asist) katkı verdi.

#18
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Muci için Samet Aybaba'nın, ekibiyle birlikte iki aydır çalıştığını söyledi. Arat, "Muci çok severek geldi Türkiye'ye. Kendisi gerçekten Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Genç oyuncularımızla iyi birliktelik sağlayacak.

#19
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Camiamızı mutlu edecek bir transfer gerçekleştirdik. Transferlerde dostluklarımızın etkisi çok oldu. Aynı zamanda Legia Varşova başkanının samimi yaklaşımı ve sporcumuzun ailesinin gerçekten Türkiye'yi istemiş olması, bu güzel neticeyi getirdi" dedi.

#20
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Takımdaki yerli rotasyonunu geliştirmek için potansiyelli genç oyuncu arayışında olan Beşiktaş, De Graafschap forması giyen Başar Önal'a teklif götürdü.

#21
Foto - Türkiye'ye özgü: Transfer cevabı geldi: Yardım teşekkürü... Beşiktaş açıklaması soruldu...

Sabah'a göre; Yapılan pazarlıklar olumlu ilerlemesine rağmen Hollanda ekibi son anda pürüz çıkarınca, 19 yaşındaki kanat forvetin transferi yaz dönemine kaldı.

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