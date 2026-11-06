Yahudi sermayeli şirketten flaş Türkiye hamlesi: Kapatma kararı aldılar
Yahudi sermayeli Alarko Holding'in Amerikalı Carrier ile yollarını ayırmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü fabrika kapatılıyor. İşte detaylar...
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Yahudi sermayeli Alarko Holding'in Amerikalı Carrier ile yollarını ayırmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü fabrika kapatılıyor. İşte detaylar...
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye'nin köklü sanayi ortaklıklarından Alarko Carrier'da yeni bir dönem başlıyor. Alarko Holding'in Amerikalı Carrier ile yollarını ayırma kararının ardından Gebze'deki üretim tesisinin faaliyetlerine son verilmesi kararlaştırıldı. Şirketin 6 Kasım Cuma günü saat 08.03'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, Gebze fabrikasında üretim 28 Şubat 2027 itibarıyla durdurulacak. Kararın istihdam faturası ise 183 kişi olacak.
Alarko Carrier Yönetim Kurulu'nun 5 Kasım tarihli ve 886 sayılı kararına göre üretim, Ar-Ge ve destek birimlerinde çalışan 183 kişinin iş sözleşmesi feshedilecek. Bunlardan 119'unun iş sözleşmesi 31 Aralık 2026 itibarıyla sona erecek. Kalan 64 kişinin iş sözleşmeleri ise üretim ve sevkiyat programına bağlı olarak Şubat 2027 sonuna kadar kademeli biçimde feshedilecek. Şirket, çalışanlara 5 Kasım'dan itibaren bireysel ve yazılı bildirim yapılmasını kararlaştırdı. Kıdem ve ihbar tazminatlarının yaklaşık 293 milyon liraya ulaşması bekleniyor.
Açıklamadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Gebze fabrikasının şirketin üretim yapısındaki ağırlığı. Gebze'de Carrier markalı klima santralleri, çatı tipi klimalar ve fancoil cihazları üretiliyor. Fabrikanın şirketin toplam üretim maliyetleri içindeki payı yaklaşık yüzde 55. Buna karşılık burada üretilen Carrier markalı ürünlerin 2025 yılı net satışlarına katkısı yaklaşık yüzde 13.
Bu iki oran doğrudan kârlılık karşılaştırması anlamına gelmiyor. Ancak üretim ve satış yapısının ortaklığın sona ermesiyle ne ölçüde değişeceğini ortaya koyuyor. Şirket, Eskişehir fabrikasındaki Alarko markalı ürünlerin üretiminin ve satış sonrası hizmetlerinin devam edeceğini bildirdi.
Hisse devir anlaşmasının önemli bir boyutu daha bulunuyor. Alarko Carrier, Carrier ve Amerikalı grubun iştiraki Viessmann Isı Teknikleri Ticaret Limited Şirketi arasında 7 Ağustos'ta bir faaliyet ayrıştırma sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Carrier ve Toshiba markalarına ilişkin belirli stokların, sözleşmelerin ve bunlara bağlı yükümlülüklerin Viessmann'a devredilmesi öngörüldü. Alarko Carrier'ın bu markalar üzerindeki münhasırlık hakları da sona erecek. İşte Gebze fabrikasının üretimini durdurma kararının temelinde bu ayrışma bulunuyor.
Çünkü fabrikadaki üretimin tamamı Carrier markalı ürünlerden oluşuyor. Şirketin 6 Kasım tarihli açıklaması, mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından Gebze'de üretimin sona erdirileceğini ortaya koyuyor. Viessmann tarafından Alarko Carrier'a ödenecek toplam tutarın, işlem kapanışındaki stok değerleri, devredilecek sözleşmeler, alınan avanslar ve tamamlanmamış projelerin maliyetleri dikkate alınarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla ortaklık ayrışmasının şirketin finansal tablolarına etkisini yalnızca 293 milyon liralık tazminat üzerinden değerlendirmek mümkün değil. Markalara ilişkin varlık ve yükümlülüklerin devri de yeni finansal yapının belirlenmesinde rol oynayacak.
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