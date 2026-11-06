Yahudi sermayeli şirketten flaş Türkiye hamlesi: Kapatma kararı aldılar

Alarko Carrier Yönetim Kurulu'nun 5 Kasım tarihli ve 886 sayılı kararına göre üretim, Ar-Ge ve destek birimlerinde çalışan 183 kişinin iş sözleşmesi feshedilecek. Bunlardan 119'unun iş sözleşmesi 31 Aralık 2026 itibarıyla sona erecek. Kalan 64 kişinin iş sözleşmeleri ise üretim ve sevkiyat programına bağlı olarak Şubat 2027 sonuna kadar kademeli biçimde feshedilecek. Şirket, çalışanlara 5 Kasım'dan itibaren bireysel ve yazılı bildirim yapılmasını kararlaştırdı. Kıdem ve ihbar tazminatlarının yaklaşık 293 milyon liraya ulaşması bekleniyor.