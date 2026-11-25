• Doğal Seyir: Çin Merkez Bankası dahil dünyadaki pek çok merkez bankasının rezervlerinde altın bulundurduğunu ve küresel fiyat hareketlerinden etkilendiğini belirten Doğan, TCMB'nin elindeki altının tamamını satmasının ya da farklı bir enstrümana dönmesinin mümkün olmadığını vurguladı. • Gelecek Beklentisi: Doğan, rezervlerde altın bulunduğu müddetçe ons fiyatlarındaki her dalgalanmanın toplam rezervlere yansıyacağını ve bu durumun piyasa dinamikleri açısından normal karşılanması gerektiğini kaydetti. Analistler, geçmiş dönemlerde olduğu gibi küresel belirsizliklerin azalması ve risk algısının normalleşmesiyle birlikte TCMB rezervlerinin yeniden güçlü bir toparlanma eğilimine gireceğini öngörüyor.