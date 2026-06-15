Aynı dönemde (Ocak 2019), projenin alt yüklenicilerinden ABD merkezli CP Technologies, uçakların görev bilgisayarları ve uçuş ekranlarının (LCD) yenilenmesi için özel bir sözleşme imzalayarak aviyonik yükseltme sürecine dahil oldu. 2019’daki ara çözüm teslimatının ardından, tam kapsamlı MLU standardına yükseltilecek uçakların entegrasyon süreçleri; tedarik zinciri problemleri, mühendislik zorlukları ve teknik darboğazlar nedeniyle yıllarca sarktı. Bakan Dendias’ın son duyurusuyla birlikte, sözleşme tarihinden tam 11 yıl sonra, yapısal ömrü uzatılmış (SLEP) ve modern görev sistemleriyle donatılmış ilk P-3HN uçağı Elefsis Hava Üssü’nde kalıcı görevine başlamış oldu. Kalan dört uçağın teslimat takvimi belirsizliğini koruyor. KAYNAK: DEFENCETURK