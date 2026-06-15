Bu karar, Yunanistan’ın derin bir ekonomik krizden geçtiği döneme denk geldiği için hem iç siyasette hem de Avrupa’da büyük tepki çekmişti. Alman BILD gazetesi, o dönemde Atina’nın kreditörlerden yardım beklerken yarım milyar dolarlık silahlanma harcaması yapmasını sert bir dille eleştirmişti. Dönemin Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, parlamentoda ve basında projeyi savunmuş; kararın bir önceki hükümet döneminde alındığını ve Adalar Denizi’ndeki operasyonel ihtiyaçlar ile denizaltı tehditlerine karşı bu uçakların modernizasyonunun “hayati bir zorunluluk” olduğunu vurgulamıştı.