'Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız' diyen Amichai Chikli yeni heeflerini açıkladı
Türkiye'ye karşı uzun zamandır tehditler savuran İsrail Diasporadan Sorumlu Bakanı Amichai Chikli, şimdi de dost ülkeye savaş ilanı yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı uzun zamandır tehditler savuran İsrail Diasporadan Sorumlu Bakanı Amichai Chikli, şimdi de dost ülkeye savaş ilanı yaptı.
İsrail Diasporadan Sorumlu Bakanı Amichai Chikli, Suriye'deki yeni yönetimi İsrail'in bir sonraki düşmanı olarak tanımladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı şehit Yahya Sinvar'a benzeten Chikli, Suriye ile savaşın kaçınılmaz olduğunu iddia etti.
Chikli, katıldığı bir yayında Suriye'deki yeni yönetime ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya nefret kustu. Suriye'deki değişimin İsrail için bir fırsat olmadığını savunan Chikli, yeni yönetimi doğrudan hedef alarak savaş tehdidinde bulundu.
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) konferansındaki sözlerine atıfta bulunan Bakan Chikli, "Suriye'deki yeni rejimde bir fırsat görüyorum diyenlere karşı ben de diyorum ki, kusura bakmayın." dedi.
Orta Doğu'daki radikal hareketlerin yapısına dikkat çeken Chikli, bölgedeki dinamikleri anlayanların Suriye'deki tabloyu farklı okuması gerektiğini vurguladı. Lisans eğitiminde Müslüman Kardeşler, küresel cihat ve Selefi hareketler üzerine dersler aldığını anlatan Chikli asık korkuları için "Kiminle karşı karşıya olduğunu anlayan hiç kimse, Ahmed Şara'yı bir fırsat olarak görmez. Onu İsrail Devleti'nin bir sonraki düşmanı olarak görür." ifadelerini kullandı.
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