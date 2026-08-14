  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir ilçeyi karıştıran engelli kız iddiası: Boyacı, sucu, berber gözaltına alındı! Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile her şeyi tersine çevir iddiası ile ilgili bilgiler Ormanın ateş savaşçıları Yangını söndürüp halay çektiler Eskişehir'de kavurucu sıcakta hasat: 8-9 saat çalışıyorlar... Kadın emekçilerden zorlu mesai 2026 Mevlid Kandili Ne Zaman? Bayraktar Kızılelma için büyük sürpriz: Yunanlar, Türkiye’den ilk alacak ülkeyi açıkladı Otomotivde tarihi gün! Türkiye'de üretilen dev elektrikli model banttan indi! Yurt dışından getirilen araçlara yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı! Turistlerin uğrak noktası Giresun’un Mavi Gölü’nü 700 bin kişi gezdi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
'Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız' diyen Amichai Chikli yeni heeflerini açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız' diyen Amichai Chikli yeni heeflerini açıkladı

Türkiye'ye karşı uzun zamandır tehditler savuran İsrail Diasporadan Sorumlu Bakanı Amichai Chikli, şimdi de dost ülkeye savaş ilanı yaptı.

#1
Foto - 'Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız' diyen Amichai Chikli yeni heeflerini açıkladı

İsrail Diasporadan Sorumlu Bakanı Amichai Chikli, Suriye'deki yeni yönetimi İsrail'in bir sonraki düşmanı olarak tanımladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı şehit Yahya Sinvar'a benzeten Chikli, Suriye ile savaşın kaçınılmaz olduğunu iddia etti.

#2
Foto - 'Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız' diyen Amichai Chikli yeni heeflerini açıkladı

Chikli, katıldığı bir yayında Suriye'deki yeni yönetime ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya nefret kustu. Suriye'deki değişimin İsrail için bir fırsat olmadığını savunan Chikli, yeni yönetimi doğrudan hedef alarak savaş tehdidinde bulundu.

#3
Foto - 'Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız' diyen Amichai Chikli yeni heeflerini açıkladı

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) konferansındaki sözlerine atıfta bulunan Bakan Chikli, "Suriye'deki yeni rejimde bir fırsat görüyorum diyenlere karşı ben de diyorum ki, kusura bakmayın." dedi.

#4
Foto - 'Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız' diyen Amichai Chikli yeni heeflerini açıkladı

Orta Doğu'daki radikal hareketlerin yapısına dikkat çeken Chikli, bölgedeki dinamikleri anlayanların Suriye'deki tabloyu farklı okuması gerektiğini vurguladı. Lisans eğitiminde Müslüman Kardeşler, küresel cihat ve Selefi hareketler üzerine dersler aldığını anlatan Chikli asık korkuları için "Kiminle karşı karşıya olduğunu anlayan hiç kimse, Ahmed Şara'yı bir fırsat olarak görmez. Onu İsrail Devleti'nin bir sonraki düşmanı olarak görür." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 'Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız' diyen Amichai Chikli yeni heeflerini açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yapılan son seçim anketinde çarpıcı veriler… 8 büyükşehirde bakın sonuç ne çıktı
Gündem

Yapılan son seçim anketinde çarpıcı veriler… 8 büyükşehirde bakın sonuç ne çıktı

Kamuoyunun merakla beklediği "Türkiye'nin Veri Haritası" çalışmasının Temmuz 2026 sonuçları araştırmacı Murat Kızılboğa tarafından paylaşıld..
Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!
Gündem

Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!

Alihan Kuriş’in yönettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, ar..
CHP’li vekili tekme tokat dövdüler! Cinsel taciz iddiası
Gündem

CHP’li vekili tekme tokat dövdüler! Cinsel taciz iddiası

CHP’li Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bir doğum günü kutlaması sırasında “cinsel tacizde bulunduğu” gerekçesiyle evdekiler tarafından darp..
Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!
Gündem

Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu 2. Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir A..
İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız."
Gündem

İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.”

Gazeteci Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu ve CHP’ye ilişkin sözleri siyasetin gündemine oturdu. İmamoğlu’nun CHP’yi “satın almaya kalktığını” s..
Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!
Kadın - Aile

Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!

Öksürük kesen, enerji veren müthiş bir karışım; boğazı yumuşatarak öksürüğü hızla keser. İçindeki baharatlar kan dolaşımını hızlandırır ve v..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23