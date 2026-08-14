'Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız' diyen Amichai Chikli yeni heeflerini açıkladı

Orta Doğu'daki radikal hareketlerin yapısına dikkat çeken Chikli, bölgedeki dinamikleri anlayanların Suriye'deki tabloyu farklı okuması gerektiğini vurguladı. Lisans eğitiminde Müslüman Kardeşler, küresel cihat ve Selefi hareketler üzerine dersler aldığını anlatan Chikli asık korkuları için "Kiminle karşı karşıya olduğunu anlayan hiç kimse, Ahmed Şara'yı bir fırsat olarak görmez. Onu İsrail Devleti'nin bir sonraki düşmanı olarak görür." ifadelerini kullandı.