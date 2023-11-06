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Medya
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Türkiye’ye İran şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O alçaklık için apar topar harekete geçtiler

2023-11-06 13:37:25
Türkiye’ye İran şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O alçaklık için apar topar harekete geçtiler

Yusuf Kaplan, önümüzdeki süreçte Sünnî dünyanın tarihî ve zihnî derinliğini temsil eden Türkiye ile Şia’nın temsilcisi İran’ın büyük bir çatışmanın eşiğine sürüklenmeye çalışılacağını kaydetti. Bu süreçte, Batılıların Şia’yı destekleyip, Türkiye’ye ölümcül bir darbe vurmak istediklerini belirten Kaplan, “Filistin’de yaşananlarla bunun provası yapılmak isteniyor. Türkiye alana çekilerek, tuzağa düşürülmek ve daha doğmadan boğulmak isteniyor” ifadelerini kullandı. Kaplan, Yeni Şafak’taki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Türkiye’ye İran şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O alçaklık için apar topar harekete geçtiler

“(…) Gazze’de yaşanan soykırım ve bu soykırıma karşı dünyanın hiçbir şey yapamaması, sadece seyretmesi, bir gerçeği yüksek sesle haykırmamız gerektiğini hatırlatıyor bize: Osmanlı gitti, dünyadan ruh çekildi. Osmanlı gitti, dünya cehenneme çevrildi. Osmanlının durdurulmasından sonra yeryüzü bir daha gün yüzü göremedi. Osmanlı durduruldu dünyanın dengesi bozuldu. Osmanlı durduruldu, dünya iki büyük cihan savaşına sürüklendi. Dünyadaki bütün dengeler alt üst oldu. Dünyanın haritaları yeniden çizildi.

#2
Foto - Türkiye’ye İran şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O alçaklık için apar topar harekete geçtiler

SÜNNÎ DÜNYANIN PARÇALANMASI… Aradan bir asır geçti, dünya bir kez daha bir dünya savaşının eşiğine sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıya. Dünyanın ekseni yüz sene önce İslâm dünyasından Atlantik’e kaymıştı. Yüz sene sonra Atlantik’ten Pasifik’e doğru kayıyor jeo-stratejik olarak. Bu süreçte Osmanlı yıkıldı, Ehl-i Sünnet’in dünyası paramparça edildi. Başkanlardan ve Kafkaslardan İslâm uzaklaştırıldı. Tam 110 yıl önce Balkanlarda ürpertici bir Balkan mezalimi ve soykırımı yapıldı. 300 milyon insan katledildi. Arnold Toynbee, Osmanlı’nın durdurulmasıyla ve tarihten uzaklaştırılmasıyla birlikte Sünnî dünyanın parçalandığını söylemişti. Hilafetin bitirilmesi, Sünnî dünyanın yaşadığı en büyük yıkımlardan biri oldu. Sünnî dünyanın dört bir cephede yediği bu darbelerden sonra Şia’nın önü alabildiğine açıldı.

#3
Foto - Türkiye’ye İran şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O alçaklık için apar topar harekete geçtiler

Önümüzdeki süreçte Sünnî dünyanın tarihî ve zihnî derinliğini temsil eden Türkiye ile Şia’nın temsilcisi İran kafa kafaya getirilmeye, büyük bir çatışmanın eşiğine sürüklenmeye çalışılıyor. Bu süreçte, bu müstakbel çatışma senaryosunda Batılılar Şia’yı destekliyorlar, Türkiye’ye ölümcül bir darbe vurmak istiyorlar. Filistin’de yaşananlarla bunun provası yapılmak isteniyor. Türkiye alana çekilerek, tuzağa düşürülmek ve daha doğmadan boğulmak isteniyor. (…)”

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