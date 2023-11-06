2023-11-06 13:37:25 Türkiye’ye İran şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O alçaklık için apar topar harekete geçtiler
Yusuf Kaplan, önümüzdeki süreçte Sünnî dünyanın tarihî ve zihnî derinliğini temsil eden Türkiye ile Şia’nın temsilcisi İran’ın büyük bir çatışmanın eşiğine sürüklenmeye çalışılacağını kaydetti. Bu süreçte, Batılıların Şia’yı destekleyip, Türkiye’ye ölümcül bir darbe vurmak istediklerini belirten Kaplan, “Filistin’de yaşananlarla bunun provası yapılmak isteniyor. Türkiye alana çekilerek, tuzağa düşürülmek ve daha doğmadan boğulmak isteniyor” ifadelerini kullandı. Kaplan, Yeni Şafak’taki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: